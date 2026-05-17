Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), oluşan arızaların onarımı ve planlı çalışmalar kapsamında bazı ilçelerde bölgesel olarak su kesintisi yapacak. İşte 17 Mayıs 2026 Pazar Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler.
AKYURT'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Tarihi: 17.05.2026 08:45:00
Tamir Tarihi: 17.05.2026 12:00:00
Balıkhisar mahallesi vali mustafa gönül sokak içinde Q150 hat vanası bakım onarım çalıması yapılacağından dolayı saat 08:45 ile 12:00 arasında su kesintisi uyğulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Güzelhisar mahallesi balıkhisar mahallesi fabrikalar bölgesi.