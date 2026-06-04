Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 personel alımı ne zaman, başvuru şartlar, branş ve kadro dağılımı nedir?

Kültür Bakanlığı personel alımı hangi branşta olacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayımladığı ilk ilan kapsamında toplam 502 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar, yalnızca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek ve adaylara herhangi bir yazılı ya da sözlü sınav uygulanmayacak. Sınavsız şekilde yapılacak bu büyük personel alımında en fazla kontenjanın destek personeli ve büro personeli kadrolarına ayrıldığı görüldü.