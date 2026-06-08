Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 569 sözleşmeli personel alacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alımlar, KPSS taban puanı esas alınarak gerçekleştirilecek. Başvurular 15 Haziran - 29 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Adaylar, başvuru sürecine ilişkin detaylara, branşlara göre kadro dağılımına ve kontenjan listesine yayımlanan ilan üzerinden ulaşabilecek. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu yapılacak iller ve kontenjanları.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, farklı pozisyonlarda sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alıma yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. KPSS taban puanı esas alınarak yeni memur alımı yapacağını duyurdu. 15 Haziran - 29 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak başvuruların detayları ve tüm kontenjan listesi yayında. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, branş ve kadro dağılımı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Kamuda kariyer hedefleyen binlerce aday için önemli bir fırsat başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere KPSS taban puanı esas alınarak yeni memur alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 15 Haziran - 29 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Adaylar, başvuru şartları, kadro dağılımı ve kontenjan listesine ilişkin tüm detaylara yayımlanan ilan üzerinden ulaşabilecek.
Kültür Bakanlığı personel alımı hangi branşta olacak?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayımladığı ilk ilan kapsamında toplam 502 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar, yalnızca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek ve adaylara herhangi bir yazılı ya da sözlü sınav uygulanmayacak. Sınavsız şekilde yapılacak bu büyük personel alımında en fazla kontenjanın destek personeli ve büro personeli kadrolarına ayrıldığı görüldü.
Bakanlığın yayımladığı ikinci ilan ise taşra teşkilatında mesleki uzmanlık gerektiren kadroları kapsıyor. Toplamda 67 sözleşmeli personelin alınacağı bu grupta, adaylar KPSS puan sırasına göre çağrılarak sözlü sınava tabi tutulacaklar. Belirtilen pozisyon sayısının tam 3 katı kadar aday, giriş sınavına katılmaya hak kazanacak. İşte, başvuru şartları ve kontenjanları:
Büro Personeli (BÜRO PRS-1) 123 Personel
Büro Personeli (BÜRO PRS-2) 5 Personel
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (KGG-Erkek) 79 Personel
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (KGG-Kadın) 27 Personel
Destek Personeli (TMZ - Temizlik-Erkek) 202 Personel
Destek Personeli (TMZ - Temizlik-Kadın) 62 Personel
Destek Personeli (Boyacı) 2 Personel
Destek Personeli (Yalıtımcı) 2 Personel
Arkeolog (ARK) 13 Personel
Müze Araştırmacısı (MÜZAR) 6 Personel
Mimar (MMR) 4 Personel
Mühendis (MHDS 1-4) 16 Personel
Tekniker (TKNKR 1-4) 7 Personel
Teknisyen (TKNS 1-5) 21 Personel
GENEL TOPLAM 569 Personel
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
Başvuru yapacak adayların öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması zorunludur. İlanların her ikisinde de ortak olarak belirtilen kriterlerin başında Türk vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak geliyor.
İşte başvuru yapılacak iller ve kontenjanları
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar geçersiz sayılacaktır. Başvuru ekranı 15.06.2026 tarihinde açılacak ve 29.06.2026 günü saat 23:59 itibarıyla kapanacaktır. Adaylar, e-Devlet şifreleri ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformuna (https://kariyerkapisi.gov.tr) giriş yaparak müracaatlarını tamamlayabilecekler.
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilan ve başvuru ekranı için tıklayın