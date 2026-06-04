Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin, "İlk konutları 2027 yılının mart ayı itibarıyla teslim etmeye başlayacağız. Amacımız 500 bin konutun tamamını 2028'de vatandaşlarımıza sunmak olacak." dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu. Peki TOKİ peşinat ne kadar aylık taksitler kaç lira olacak? İşte TOKİ peşinat ve ödeme planı.
AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Kurum, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Bakan Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin, "İlk konutları 2027 yılının mart ayı itibarıyla teslim etmeye başlayacağız. Amacımız 500 bin konutun tamamını 2028'de vatandaşlarımıza sunmak olacak." dedi. Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu.
TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?
500 bin sosyal konut projesinde ilk konutları 2027 yılının mart ayı itibarıyla teslim edilmeye başlanılacak. Amaç 500 bin konutun tamamını 2028'de hak sahiplerine teslim etmek.
TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu. 2+1 ve 3+1 dairelerin yer aldığı kampanyada fiyatlar 2,1 milyon TL'den, taksitler ise 18 bin TL'den başlayacak. 15 Haziran başlayacak başvurular 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Bakan Kurum 20 bin sosyal konut kampanyasına ilişkin olarak şunları söyledi:
"3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim yapıyoruz. Yüzde 50, peşinatım var diyebilirsiniz; ona da yüzde 8 indirim yapıyoruz. ‘Yüzde 50 yok, yüzde 25 var, yüzde 25'ini bir yıl sonra ödeyeyim’ diyen vatandaşımıza da işte yine aynı şekilde 60 ay vade seçeneği sunuyoruz. Yani yeni, sağlam, sosyal altyapısı, olan binalara baktığınızda neredeyse aslında, kiraya yakın bir fiyatla vatandaşımız burada oturabilecek. Yani vatandaş 1-1,5 milyon lira tasarrufu olan bir vatandaşımız, kira öder gibi buradan Ankara'dan, Konya'dan ev alabiliyor.” ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum’un açıkladığı açık satış kampanyası kapsamında depreme dayanıklı yapı alanlarında projelendirilen konutlar, vatandaşların sağlam konuta uygun fiyatla erişimi için satışa sunulacak. 2+1 ve 3+1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneği ile vatandaşlara kurasız satılacak.
En fazla konut sırasıyla Bursa 2190, Ankara 2062, Hatay 1238, Kahramanmaraş 1073 ve Malatya’da 1000 konut satışa sunulacak. Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek. Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek. Yüzde 25 indirim sağlanan peşin satışlarda konutların fiyatları 2,1 milyon liradan başlayacak. Taksitli satışlarda da taksitler 18 bin liradan başlayacak.
Açık satışlarda gelir ve ikametgah gibi koşullar aranmayacak. T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve eş ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak. Vatandaşlara 3 ayrı satış alternatifi sunulacak. İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirim indirimden faydalanabilecek.
İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkanı tanınacak.
Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek. Bu alternatiflerinden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatıracak ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayabilecek.
Konut satışları 15 Haziran - 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek.