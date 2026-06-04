Jalen Brunson, 31 Ağustos 1996 tarihinde ABD’nin New Brunswick, New Jersey kentinde doğdu. NBA’de New York Knicks forması giyiyor; kolej kariyerinde Villanova’da oynadı, 2018 NBA Draftı’nda Dallas Mavericks tarafından 2. tur 33. sıradan seçildi. Profesyonel kariyerinde Dallas Mavericks ve ardından New York Knicks formalarını giydi.
Jalen Brunson, 31 Ağustos 1996’da ABD’nin New Brunswick, New Jersey kentinde dünyaya gelen Amerikalı basketbolcudur. Jalen Brunson, kolej kariyerinde Villanova forması giydikten sonra 2018 NBA Draftı’nda Dallas Mavericks tarafından 2. tur 33. sıradan seçildi. NBA kariyerine Dallas Mavericks’te başlayan Brunson, 2018-2022 yılları arasında burada oynadıktan sonra New York Knicks’e transfer oldu. Günümüzde Knicks forması giyen Brunson, özellikle liderliği, skor katkısı ve oyun kurma becerisiyle NBA’in öne çıkan guard oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.
Jalen Brunson Kulüp bilgileri
Kulübü New York Knicks
Numarası 11
Jalen Brunson Kariyer bilgileri
Lise Stevenson (Lincolnshire, Illinois [en])
Kolej Villanova (2015-2018)
NBA seçmeleri 2018 / Tur: 2 / Sıra: 33.
Dallas Mavericks tarafından seçildi
Oyunculuk kariyeri 2018-günümüz
Jalen Brunson Profesyonel kariyeri
Yıllar Takım
2018-2022 Dallas Mavericks
2022-günümüz New York Knicks
Millî takım kariyeri
2023-günümüz ABD
Jalen Brunson Başarıları
2× NBA All-Star (2024, 2025)
NBA Yılın En İyi İkinci Beşi (2024)
2× NCAA şampiyonu (2016, 2018)
McDonald's All-American (2015)