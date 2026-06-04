Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Kimdir
Jalen Brunson kimdir?

Jalen Brunson kimdir?

09:204/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Jalen Brunson, 31 Ağustos 1996 tarihinde ABD’nin New Brunswick, New Jersey kentinde doğdu. NBA’de New York Knicks forması giyiyor; kolej kariyerinde Villanova’da oynadı, 2018 NBA Draftı’nda Dallas Mavericks tarafından 2. tur 33. sıradan seçildi. Profesyonel kariyerinde Dallas Mavericks ve ardından New York Knicks formalarını giydi.

Jalen Brunson, 31 Ağustos 1996’da ABD’nin New Brunswick, New Jersey kentinde dünyaya gelen Amerikalı basketbolcudur. Jalen Brunson, kolej kariyerinde Villanova forması giydikten sonra 2018 NBA Draftı’nda Dallas Mavericks tarafından 2. tur 33. sıradan seçildi. NBA kariyerine Dallas Mavericks’te başlayan Brunson, 2018-2022 yılları arasında burada oynadıktan sonra New York Knicks’e transfer oldu. Günümüzde Knicks forması giyen Brunson, özellikle liderliği, skor katkısı ve oyun kurma becerisiyle NBA’in öne çıkan guard oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.

Jalen Brunson Kulüp bilgileri

Kulübü New York Knicks

Numarası 11

Jalen Brunson Kariyer bilgileri

Lise Stevenson (Lincolnshire, Illinois [en])

Kolej Villanova (2015-2018)

NBA seçmeleri 2018 / Tur: 2 / Sıra: 33.

Dallas Mavericks tarafından seçildi

Oyunculuk kariyeri 2018-günümüz

Jalen Brunson Profesyonel kariyeri

Yıllar Takım

2018-2022 Dallas Mavericks

2022-günümüz New York Knicks

Millî takım kariyeri

2023-günümüz ABD

Jalen Brunson Başarıları

2× NBA All-Star (2024, 2025)

NBA Yılın En İyi İkinci Beşi (2024)

2× NCAA şampiyonu (2016, 2018)

McDonald's All-American (2015)

#Jalen Brunson
#spurs knicks
#NBA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dilan Polat'a kim saldırdı, Can Polat’ı öldürün kim çıktı? Engin Polat ifadeside ne dedi, neler söyledi?