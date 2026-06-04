Jalen Brunson, 31 Ağustos 1996’da ABD’nin New Brunswick, New Jersey kentinde dünyaya gelen Amerikalı basketbolcudur. Jalen Brunson, kolej kariyerinde Villanova forması giydikten sonra 2018 NBA Draftı’nda Dallas Mavericks tarafından 2. tur 33. sıradan seçildi. NBA kariyerine Dallas Mavericks’te başlayan Brunson, 2018-2022 yılları arasında burada oynadıktan sonra New York Knicks’e transfer oldu. Günümüzde Knicks forması giyen Brunson, özellikle liderliği, skor katkısı ve oyun kurma becerisiyle NBA’in öne çıkan guard oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.