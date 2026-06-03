Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 3 Haziran maç programı

Dünya Kupası öncesindeki hazırlık sürecine sahne olacak ve futbolseverleri ekran başına kilitleyecek birbirinden kritik karşılaşmalar için geri sayım başladı. Milli takımların son durumlarını görmek, eksiklerini gidermek ve ideal kadrolarını şekillendirmek adına sahaya çıkacağı bu özel günde, futbol dünyasında adeta nefesler tutulacak. Günün en dikkat çeken ve sonucu merakla beklenen mücadelelerinden birinde Hollanda, kendi seyircisi önünde Cezayir’i konuk ederek güç depolayacak. Bir diğer önemli randevuda ise İtalya, deplasmanda Lüksemburg’a misafir olarak taktiksel bir sınav verecek. Öte yandan, geleceğin yıldızlarını sahneye çıkaracak olan U21 hazırlık maçında ise Türkiye, kendi yaş grubunun dişli ekiplerinden Kosova ile kozlarını paylaşarak turnuva öncesi ciddi bir prova gerçekleştirecek. İşte bugün ve yarın oynanacak maçlar, hazırlık maçı saatleri ve yayın bilgileri.