Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek hazırlık maçları, milli takımların Dünya Kupası öncesindeki son durumlarını görmeleri ve kadrolarını şekillendirmeleri açısından önemli bir prova niteliği taşıyor. Günün öne çıkan karşılaşmalarından birinde Hollanda, sahasında Cezayir’i ağırlarken, İtalya deplasmanda Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. U21 seviyesindeki hazırlık mücadelesinde ise Türkiye, Kosova karşısında genç oyuncularını test etme fırsatı bulacak. Kritik sınavlar, teknik ekiplerin turnuva öncesi planlamalarına da ışık tutacak. İşte 3 Haziran Çarşamba bugünkü maç programı.
Dünya Kupası öncesindeki hazırlık sürecine sahne olacak ve futbolseverleri ekran başına kilitleyecek birbirinden kritik karşılaşmalar için geri sayım başladı. Milli takımların son durumlarını görmek, eksiklerini gidermek ve ideal kadrolarını şekillendirmek adına sahaya çıkacağı bu özel günde, futbol dünyasında adeta nefesler tutulacak. Günün en dikkat çeken ve sonucu merakla beklenen mücadelelerinden birinde Hollanda, kendi seyircisi önünde Cezayir’i konuk ederek güç depolayacak. Bir diğer önemli randevuda ise İtalya, deplasmanda Lüksemburg’a misafir olarak taktiksel bir sınav verecek. Öte yandan, geleceğin yıldızlarını sahneye çıkaracak olan U21 hazırlık maçında ise Türkiye, kendi yaş grubunun dişli ekiplerinden Kosova ile kozlarını paylaşarak turnuva öncesi ciddi bir prova gerçekleştirecek. İşte bugün ve yarın oynanacak maçlar, hazırlık maçı saatleri ve yayın bilgileri.
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 3 Haziran maç programı
20:00 Türkiye - Kosova U21 hazırlık maçı Tivibu Spor
21:00 Danimarka - Demokratik Kongo hazırlık maçı S Sport Plus
21:45 Hollanda - Cezayir hazırlık maçı S Sport Plus
21:45 Lüksemburg - İtalya hazırlık maçı Yayın Yok
04 Haziran Perşembe kimin maçı var?
03:00 Birmingham Legion - Louisville City ABD USL Championship USL Championship Youtube
22:00 İspanya - Irak hazırlık maçı S Sport Plus
22:10 Fransa - Fildişi Sahili hazırlık maçı S Sport Plus