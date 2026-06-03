Can Polat kimdir, neden vuruldu? Polat ailesinin korumasına silahlı saldırı

POLAT ÇİFTİNİN ACI GÜNÜ

Bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, internet fenomeni olan Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Engin Polat'ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.