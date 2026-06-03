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Can Polat kimdir, neden vuruldu? Polat ailesinin korumasına silahlı saldırı

Can Polat kimdir, neden vuruldu? Polat ailesinin korumasına silahlı saldırı

17:183/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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İzmir’in Çeşme ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, Engin Polat’ın kuzeni ve Polat ailesinin korumalığını yaptığı belirtilen Can Polat’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çeşme’de gerçekleşen silahlı saldırı, Polat ailesini yasa boğdu. Engin Polat’ın kuzeni ve aile koruması olarak görev yaptığı ifade edilen Can Polat’ın saldırı sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Polat çiftinin korumalığını yapan Engin Polat'ın da kuzeni olan Can Polat saldırıda hayatını kaybetti.

POLAT ÇİFTİNİN ACI GÜNÜ

Bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, internet fenomeni olan Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Engin Polat'ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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