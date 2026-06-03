MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?





MSÜ tercih sonuçları, tercih işlemlerinin 24 Nisan'da tamamlanmasının ardından binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin duyurular için Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi kanallarını izliyor.





Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2026 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.





Geçmiş yıllardaki değerlendirme takvimleri dikkate alındığında, sonuçların Haziran ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Ancak kesin tarih, MSB tarafından yapılacak resmi duyuruyla netlik kazanacak.