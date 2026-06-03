MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

MSÜ tercih sonuçları için geri sayım sürerken, binlerce aday "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?", "Sonuçlar ne zaman açıklanacak?" ve "MSÜ sonuç sorgulama ekranı nerede?" sorularına yanıt arıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından henüz resmi tarih açıklanmazken, sonuçların ilan edilmesinin ardından baraj puanını geçen adaylar mülakat, fiziki yeterlilik testi ve sağlık muayenesinden oluşan ikinci aşama seçim sürecine katılma hakkı elde edecek.
MSÜ tercih sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı henüz resmi açıklama yapmazken, sonuçların Personel Temin Sistemi üzerinden duyurulması bekleniyor.
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sonuçları, tercih işlemlerinin 24 Nisan'da tamamlanmasının ardından binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin duyurular için Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi kanallarını izliyor.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2026 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.
Geçmiş yıllardaki değerlendirme takvimleri dikkate alındığında, sonuçların Haziran ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Ancak kesin tarih, MSB tarafından yapılacak resmi duyuruyla netlik kazanacak.
MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanacak?
Adaylar, tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından sorgulama işlemleri şu adres üzerinden yapılacak:
MSB Personel Temin Sistemi
Aday T.C. kimlik numarası ve ilgili giriş bilgileri
Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmelere göre adaylara ayrıca posta yoluyla bildirim gönderilmeyecek. Bu nedenle adayların resmi internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.
İkinci aşama seçim süreci nasıl işleyecek?
Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından baraj puanını geçen adaylar, ikinci aşama seçim faaliyetlerine katılma hakkı kazanacak.
İkinci aşama değerlendirmelerinin Ankara'daki Kara Harp Okulu yerleşkesinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Adaylar bu süreçte şu aşamalardan geçecek:
Hava Harp Okulu adayları için psikomotor testi
Fiziki değerlendirme
Fiziki yeterlilik testi (spor)
Mülakat
Sağlık muayenesi
Sonuçlar sonrası süreç yakından takip edilecek
MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ikinci aşama seçim faaliyetlerine katılmaya hak kazanan adaylar belli olacak. Sonuç tarihine ilişkin resmi açıklamanın ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor.