İZMİR 27-28 HAZİRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ İLÇE İLÇE LİSTE! Gediz Elektrik İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, kaç saat sürecek?

İzmir’de elektrik dağıtım şebekesinde yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak. GDZ Elektrik tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 28 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek kesintiler, şebeke yenileme ve bakım faaliyetleri kapsamında belirli saat aralıklarında etkili olacak. Kent genelinde çok sayıda ilçe planlı çalışmalardan etkilenecek.

1 /9 GDZ Elektrik, İzmir genelinde yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi programını duyurdu. Açıklamaya göre 28 Haziran Pazar günü uygulanacak kesintiler, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle birçok ilçede belirli saatlerde enerji kesintisine yol açacak. Vatandaşlar ise kesintiden etkilenecek bölgeleri araştırmaya başladı.

2 /9 28 HAZİRAN 2026 PAZAR İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ Planlandı 01:00 - 03:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ B. Hayrettin Paşa, Bozköy Planlandı 01:00 - 05:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ Gürpınar (7033. Sk.), Kemalpaşa (7002. Sk., 7022. Sk., 7022/2. Sk., 7026. Sk., 7026/1. Sk., 7033. Sk., 7033/1. Sk., 7055. Sk., 7057. Sk., 7061. Sk., 7063. Sk., 7063/1. Sk., 7065. Sk., 7065/1. Sk., 7067. Sk., 7068. Sk., 7069. Sk., 7069/1. Sk., 7069/2. Sk., 7073. Sk., 7075. Sk., 7077. Sk., 7077/1. Sk., 7079. Sk., 7081. Sk., 7082. Sk., 7083. Sk., 7084. Sk., 7085. Sk., 7086. Sk., 7086/1. Sk., 7086/10. Sk., 7086/3. Sk., 7086/4. Sk., 7086/5. Sk., 7086/6. Sk., 7086/7. Sk., 7087. Sk., 7097. Sk., 7098. Sk., 7098/1. Sk., 7405. Sk., Çanakkale Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Pınar Cd., Pınarbaşı Dinlenme Parkı İçi Yolu) Planlandı 08:30 - 15:30 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Çamkule, Gökdere (Akgül Sk., Ceylan Sk., Çiğdem Sk., Erdem Sk., Gökdere Cd., Güvercin Sk., İnci Sk., Kale Sk., Nehir Sk.) Planlandı 11:00 - 19:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Karacaoğlan Planlandı 08:30 - 15:30 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

3 /9 BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 Ekim (2108. Sk., 2109. Sk., 2110. Sk., 2111. Sk., 2112. Sk., 2113. Sk., 2114. Sk., 2115. Sk., 2116. Sk., 2117. Sk., 2118. Sk., 2118/1. Sk., 2119. Sk., 2120. Sk., 2121. Sk., 2122. Sk., 2123. Sk., 2130. Sk., 2138. Sk., 2144. Sk., 2148. Sk., 2152. Sk., 2153. Sk., 2154. Sk., 2155. Sk., 2157. Sk., 2158. Sk., Atatürk Cd., Değirmentaşı Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Hacı Osmanlar Sk., İmamoğlu Sk., Orta Tepe Sk., Sağlık Ocağı Sk., Şehit Nurettin Gök Sk., Sümbül Sk., Yaldız Sk.), Kaynaklar Merkez (2103. Sk., Atatürk Cd., Sağlık Ocağı Sk.) Planlandı 08:00 - 16:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ Alaçatı (Hurmalı Küme Evleri), Germiyan, Karaköy Planlandı 10:00 - 16:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ Salihler (Danışman Sk., Salihler 1 Sk., Salihler 2. Sk., Salihler 3. Sk., Salihler 4. Sk., Salihler 5. Sk., Salihler 6. Sk., Salihler Atatürk Meydanı, Salihler Cumhuriyet Cd., Salihler İstiklal Cd., Salihler Kurtuluş Cd., Salihler Vatan Cd.) Planlandı 10:00 - 16:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Salihler (Salihler 10. Sk., Salihler 12. Sk., Salihler 13. Sk., Salihler 13/1. Sk., Salihler 14. Sk., Salihler 14/2. Sk., Salihler 7. Sk., Salihler 8. Sk., Salihler 80. Yıl Sk., Salihler 9. Sk., Salihler Cumhuriyet Cd., Salihler Kurtuluş Cd., Salihler Vatan Cd.) Planlandı 09:00 - 15:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

4 /9 KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ Esenyalı (52/52. Sk., 52/54. Sk., 52/55. Sk., 52/56. Sk., 52/74. Sk., İhsan Alyanak Blv.), Metin Oktay (52/10. Sk., 52/101. Sk., 52/11. Sk., 52/12. Sk., 52/16. Sk., 52/18. Sk., 52/3. Sk., 52/4. Sk., 52/5. Sk., 52/6. Sk., 52/7. Sk., 52/8. Sk., 52/9. Sk., 52/93. Sk., 52/97. Sk., 52/98. Sk., İhsan Alyanak Blv.), Poligon (123. Sk., 123/10. Sk., 123/11. Sk., 123/16. Sk., 123/6. Sk., 123/7. Sk., 52/1. Sk., 52/21. Sk., 52/32. Sk., 52/42. Sk., 52/81. Sk., İhsan Alyanak Blv.), Şehitler (52/1. Sk., 52/16. Sk., 52/21. Sk., 52/22. Sk., 52/23. Sk., 52/31. Sk.) Planlandı 09:00 - 17:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ Atatürk (10/1. Sk., 11. Sk., 11/1. Sk., 12. Sk., 13/1. Sk., 14. Sk., 16/1. Sk., 17/1. Sk., 19.Oca. Sk., 19/1. Sk., 20. Sk., 21.Oca. Sk., 21/1. Sk., 25.Şub. Sk., 25/1. Sk., 25/2. Sk., 25/3. Sk., 26/1. Sk., 30. Sk., 30/1. Sk., 31/1. Sk., 33. Sk., 36. Sk., 37/1. Sk., 4. Sk., 40/1. Sk., 41/1. Sk., 41/2. Sk., 42. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 47/1. Sk., 49. Sk., 50. Sk., 51. Sk., 52. Sk., 53. Sk., 53/1. Sk., 54. Sk., 54/1. Sk., 55. Sk., 55/1. Sk., 55/5. Sk., 56. Sk., 57. Sk., 58. Sk., 59. Sk., 6. Sk., 60/1. Sk., 61. Sk., 62/1. Sk., 63. Sk., 65. Sk., 66. Sk., 66/1. Sk., 67. Sk., 67/1. Sk., 68. Sk., 7. Sk., 8 Eylül 1. Çk., 8 Eylül 2. Çk., 8 Eylül Cd., 8/1. Sk., 84/9. Sk., 9 Eylül Cd., 9/1. Sk., Belediye Cd., Çam Sk., Dağevi Sk., Doktor F. Baycan Sk., Doktor Fikret Baycan Cd., Doktorlar Sk., Eylül Sk., Güz Sk., İzmir Cd., Kapaklıpınar Küme Evleri, Kapaklıpınar Küme Yolu, Karaçam Sk., Kızılçam Sk., Kozludere Küme Evleri, Merdivenli Sk., Orman 1. Çk. Sk., Orman 2. Çk., Orman 3. Çk. Sk., Orman Yolu Sk., Tepe Evler Sk., Tepeevler 1. Çıkmazı Sk., Tepeevler Yolu Sk.), Çınarköy (8 Eylül Cd., 9 Eylül Cd., Eşrefi Rumi Cd.), Mehmet Akif Ersoy (176. Sk., 177. Sk., 178. Sk., 180. Sk., 182. Sk., 210. Sk., 220. Sk., 229. Sk., 230. Sk., 231. Sk., 233. Sk., 233/1. Sk., 233/3. Sk., 233/4. Sk., 233/5. Sk., 233/6. Sk., 233/7, 234. Sk., 234/1. Sk., 235. Sk., 236. Sk., 238. Sk., 238/1. Sk., 239. Sk., 240. Sk., 241. Sk., 241/1. Sk., 241/2. Sk., 241/3. Sk., 241/4. Sk., 241/5. Sk., 242. Sk., 243. Sk., 244. Sk., 244/1. Sk., 244/2. Sk., 807. Sk., Atatürk Blv., Çayırlar Küme Evleri, Doktor Ali Karaman Cd., İnönü Cd., Kemalpaşa Cd., Kemalpaşa Torbalı Yolu, Kirazlı Cd., Meseretçioğlu Cd., Öğretmen Tahir Tunca Cd., Taşlıyol), Sekiz Eylül (124. Sk., 127. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 142. Sk., 143. Sk., 71. Sk., 72/1. Sk., 73. Sk., 74/1. Sk., 75. Sk., 8 Eylül Cd., İzmir Cd., Şehit Er Günay Sarı Cd., Şehit Er İsa Türkmen Cd.), Soğukpınar (245. Sk., 246. Sk., 246/2. Sk., 247. Sk., 248. Sk., 249. Sk., 250. Sk., 251. Sk., 252. Sk., 253. Sk., 254. Sk., 255. Sk., 256. Sk., 256/1. Sk., 256/2. Sk., 256/3. Sk., 256/4. Sk., 256/5. Sk., 256/6. Sk., 256/9. Sk., 257. Sk., 258. Sk., 258/1. Sk., 259. Sk., 259/1. Sk., 259/2. Sk., 259/3. Sk., 259/4. Sk., 259/5. Sk., 259/6. Sk., 259/7. Sk., 259/8. Sk., 262. Sk., 262/1. Sk., 263. Sk., 264. Sk., 266. Sk., 268. Sk., 271. Sk., 272. Sk., 276. Sk., 277. Sk., 278. Sk., 278/1. Sk., 278/2. Sk., 278/3. Sk., 278/4. Sk., 278/5. Sk., 278/6. Sk., 278/7. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 283. Sk., 284. Sk., 285. Sk., 286. Sk., 288. Sk., 289. Sk., 292. Sk., 294. Sk., 296. Sk., 297. Sk., 297/1. Sk., 299. Sk., 300. Sk., 300/1. Sk., 302. Sk., 302/1. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 310. Sk., 310/1. Sk., 311. Sk., 313. Sk., 314. Sk., 315. Sk., 318. Sk., 318/1. Sk., 318/2. Çk. Sk., 319. Sk., 321. Sk., 322. Sk., 322/1. Sk., 324. Sk., 324/1. Sk., 324/2. Sk., 325. Sk., 326. Sk., 326/1. Sk., 329. Sk., 332. Sk., 332/1. Sk., 332/2. Sk., 335. Sk., 336. Sk., Armutlu Cd., Atatürk Blv., Belediye Cd., Çelebiyaka Küme Evleri, Çelebiyaka Mevki, Hükümet Cd., İnkılap Cd., İnönü Cd., İsmet İnönü Çk. Sk., Kemalpaşa Cd., Torbalı Cd., Türk Ocağı Cd., Vali Kazım Dirik Cd.) Planlandı 10:00 - 15:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

5 /9 KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ Aşağı (13 Eylül Cd., Açık Pazar Yeri Küme Evleri, Alan Sk., Atatürk Cd., Cumhuriyet Cd., Dere Mescit Sk., Hüseyin İsmet Asma Sk., Küllük Sk., Levent Sk., Şehit Sezai Geçkin Cd.), Yeni (Atatürk Cd., İsmet İnönü Cd., Karakol Sk.) Planlandı 12:00 - 15:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Aşağı (13 Eylül Cd., Açık Pazar Yeri Küme Evleri, Ağustos 22. Sk., Ahmet Efendi Sk., Alan Sk., Anaç Sk., Armutluk Sk., Atatürk Cd., Beyderesi Sk., Cami Arkası Sk., Çarşı Camii Cd., Cumhuriyet Cd., Dere Mescit Sk., Derebaşı Sk., Dilsiz Dere Sk., Döner Sk., Gazi Paşa Cd., Hacıoğlu Mescit Sk., Hüseyin İsmet Asma Sk., Kılık Sk., Küllük Sk., Levent Sk., Mektebi Rüştiye Çıkmazı Sk., Nusret Sk., Okul Yanı Sk., Pekmez Pazarı Cd., Poyracık Cd., Şehit Sezai Geçkin Cd., Şube Sk., Sulu Sk., Tahil Pazarı Sk., Tuz Pazarı Cd., Uzun Çarşı Camii Cd., Yeni Camii Cd.), Fatih (1. Bayır Sk., 1. Soma Yolu Sk., 301. Sk., Akhisar Bergama Yolu, Atatürk Cd., Bahar Sk., Bahçe Sk., Bodrum Sk., Burak Sk., Can Sk., Çanakçı Sk., Çeşmeli Sk., Çiçek Sk., Demet Sk., Derya Sk., Doğan Sk., Durak Küme Evleri, Durmuşlar Sk., Evren Cd., Harman Kümesi Küme Evleri, Havuzlu Sk., Hürriyet Cd., Huzur Sk., İmamlar Sk., isimsiz 56, İsmet İnönü Cd., Kale Sk., Karacabey Çk., Karanfil Sk., Kardelen Sk., Karpuzluk Sk., Kıvanç Sk., Lale Sk., Maarif Sk., Mehtap Sk., Mesut Küme Evleri, Nazım Sk., Nimet Sk., Ölçektepe Sk., Şehit Er Hakan Sağınç Cd., Seyhan Sk., Şiir Sk., Süleyman Lütfi Türkbaş Cd., Süvari Sk., Taşdelen Sk., Turan Güneş Cd., Tütüncüler Sk., Yakın Değirmen Küme Evleri, Yıldız Sk., Zafer Sk.), Kocaömer (Medeniyet Cd.), Osmaniye (1. Kuyu Sk., 1. Sanayi Sk., 1. Taban Sk., 10. Sanayi Sk., 100. Sk., 101. Sk., 102. Sk., 103. Sk., 110/2 Sk., 113. Sk., 114. Sk., 116. Sk., 2. Kuyu Sk., 2. Sanayi. Sk., 2. Taban Sk., 3. Sanayi Sk., 4. Sanayi Sk., 5. Sanayi Sk., 6. Sanayi Sk., 7. Yeni Sanayi Sk., 8. Sanayi Sk., 9. Sanayi Sk., Akhisar Bergama Yolu, Akman Sk., Atatürk Cd., Bakır Sk., Beyderesi Sk., Çağlar Sk., Çiğdem Sk., Çınar Sk., Delez Yolu Sk., Dere Sk., Derebaşı Sk., Eski Fabrika Cd., Filiz Sk., Fulya Sk., Gonca Sk., Gül Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd., İğde Sk., Karacalar Sk., Keremenli Küme Evleri, Kırcılar Sk., Lise Yanı Sk., Mezarlıkyolu Sk., Molla Hüseyin Çk. Sk., Narin Sk., Nergis Sk., Ortaokul Küme Evleri, Osmaniye Sk., Özlem Sk., Sakarya Sk., Şehit Halil Balya Cd., Selvi Sk., Tahir Sk., Tepe Sk., Toplu Konut Küme Evleri Sk., Ufuk Sk., Uğur Mumcu Cd., Uğurlu Sk., Uzun Sk., Yarıcı Sk., Yasemen Sk.), Poyracık (Acar Çıkmazı Sk., Açelya Sk., Ahmet Cevdet Sk., Akıncılar Sk., Akpınar Küme Evleri, Arıcı Sk., Aşağı Çarşı Cd., Aşağı Kırcalar Küme Evleri, Asarlık Sk., Aslı Sk., Ateşli Sk., Avlu Sk., Badem Alanı Sk., Bahçeli Sk., Becerikli Sk., Bergama Cd., Beste Sk., Budakoğlu Sk., Cami Sk., Çayır Küme Evleri, Çelebi Sk., Ceren Sk., Çınarlı Sk., Çubukçuoğlu Sk., Çümbülce Sk., Dar Sk., Darılmaz Sk., Değirmen Bayırı Sk., Değirmen Sk., Depo Sk., Deveoğlu Sk., Dülger Sk., Dumlupınar Cd., Elmas Sk., Ergenekon Çıkmazı Sk., Esentepe Sk., Eski Belediye Cd., Fatih Cd., Gazeli Sk., Göçmen Sk., Göl Sk., Hacı Hasan Sk., Hacı Şabanlar Cd., Hamam Çıkmazı Sk., Hamamönü Sk., Hilal Sk., Hülya Sk., İğdecik Cd., İncirlidere Sk., Işıklar Cd., Işın Sk., Kadı Çıkmazı Sk., Kadıncık Küme Evleri, Kalburoğlu Çıkmazı Sk., Kapancaoğlu Sk., Karagöz Sk., Karakızlar Sk., Karasu Sk., Kasap Sk., Kasımoğlu Sk., Kazım Karabekir Cd., Kesermescit Sk., Kınık Cd., Kırca Sk., Kızılbey Cd., Kızılbeydede Sk., Koca Hüseyin Sk., Kocapınar Sk., Köseler Cd., Köşk Sk., Köybaşı Sk., Kuyu Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Melisa Sk., Merve Sk., Mezarlık Cd., Mezarlık Mevkii Küme Evleri, Musalar Camii Sk., Musaoğlu Sk., Park Cd., Paydaş Çıkmazı Sk., Pazarlık Çıkmazı Sk., Poykın Sk., Poyracık Köyü, Rüzgar Sk., Sabancı Sk., Şahin Sk., Şair Çıkmazı Sk., Sanayi Cd., Sedir Küme Evleri, Site Sk., Soma Cd., Tekel Sk., Türkmen Sk., Yaren Sk., Yenicami Çk. Sk., Yıldırım Cami Sk., Yılmaz Sk., Yukarı Çarşı Cd., Yukarı Hamam Sk., Yukarı Mahalle Küme Evleri, Yunus Sk., Zafertepe Cd., Zeybek Sk., Zeytinli Sk.), Türkcedit (1. Tekke Sk., 2. Tekke Sk., Abdulbaki Sk., Adalı Sk., Ahmet Piriştina Cd., Akasya Sk., Aşık İbrahim Sk., Atatürk Cd., Bayındır Sk., Çınarlı Çıkmazı Sk., Cumhuriyet Cd., Dolaşık Sk., Eczacı Muammer Kaya Cd., Gazi Paşa Cd., Güzel Bahçe Küme Evleri, Güzeloğlu Sk., Hallaçzade Çıkmazı, Hallaçzade Çk. Sk., Hamam Sk., İslamlar Sk., Karamürsel Sk., Karasakal Dere Sk., Koca Çınarlar Küme Evleri, Kocabahçe Sk., Menekşe Sk., Midilli Çıkmazı Sk., Mustafa Ağar Sk., Narlı Bahçe Sk., Nilüfer Sk., Şahinler Sk., Sarıçoban Sk., Şehit Er Hakan Sağınç Cd., Suzan Sk., Turan Güneş Cd., Tuz Pazarı Cd., Tuz Pazarı Çıkmazı Sk.), Yeni (200. Sk., 210. Sk., Ağustos 22. Sk., Akhisar Bergama Yolu, Atatürk Cd., Badem Sk., Bayrak Sk., Evren Cd., isimsiz 56, İsmet İnönü Cd., Karakol Sk., Kırcalar Küme Evleri, Küme Sk., Mehmet Soyer Sk., Mektep Sk., Necip Çakıroğlu Sk., Özgürlük Sk., Pınar Sk., Rüya Sk., Şehit Halil Balya Cd., Umut Sk.), Yukarı (Abdulbaki Sk., Abdurrahman Sk., Aşık İbrahim Sk., Gölcük Hamam Sk., Gölet Sk., Gümüş Sk., Güzeloğlu Sk., Hacı İmam Sk., Hacı Kadı Sk., Hacıoğlu Mescit Sk., Harbi Çk., İdris Sk., Mehter Sk., Rasim Efendi Sk., Şahinler Sk., Sarıçoban Sk., Sulu Sk., Suzan Sk., Taksim Çıkmazı Sk., Tarık Çk., Tuz Pazarı Cd., Zümrüt Ela Sk.) Planlandı 10:00 - 18:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

6 /9 KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ Başaran (Başaran Küme Evleri, Başova Küme Evleri, Bayır Küme Evleri, Bozalan Küme Evleri, Sarısu Küme Evleri, Yeşilyurt Küme Evleri), Çanakçı (Bayır Küme Evleri, ÇANAKÇI, Çanakçı Küme Evleri, İğdelce Küme Evleri), Çömlekçi (Akar Küme Evleri), Karaburç (Bağarası Küme Evleri), Sarısu (Eğridere Küme Evleri, Sarısu Küme Evleri), Suludere (Çanakçı Küme Evleri, KOCADERE, Suludere Merkez Sk., Uzunköy Yolu İç Yolu), Uzunköy Planlandı 10:00 - 15:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ Gölcükler, Oğlananası Atatürk (Oğlananası - Menderes Yolu Sk.) Planlandı 09:00 - 17:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Keler (7913. Sk., Deli Ömer Sk., Koy Yol, Menderes Gümüldür Cd.), Şaşal (7900. Sk., 7902, 7904. Sk., 7905. Sk., 7906. Sk., 7907. Sk., 7908. Sk., 7910. Sk., 7912. Sk., 7914. Sk., Menderes Gümüldür Cd.) Planlandı 12:00 - 15:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

7 /9 ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ Emmioğlu (1.Mercan Çk., Fabrika 1. Çıkmazı Sk., Fabrika Cd., Hacı Sadık Çarşısı, Hakkı Paşa Sk., Kapalı Çarşı Küme Evleri, Mercan 1. Çk., Mercan 3. Çıkmazı Sk., Mercan 4. Çıkmazı Sk., Mercan Sk., Müftüler 3. Çıkmazı Sk., Müftüler Sk., Saraç Mehmet Sk.), Umurbey (1. Belediye Pasajı Sk., 2. Mercan Çk. Sk., Arif Sk., Beyazıt Sk., Bozcayaka Pasajı Sk., Gazeteci Yazar Mustafa Erdal Sk., Hacı Sadık Çarşısı, Hacılar Sk., Helvacı Sk., Kayalı Sk., Mercan Sk., Mesci Sk., Mithatpaşa Cd., Neyzen Sencer Derya Sk., Samsun Cd., Sebil Sk., Soylu Sk., Turgut Reis Cd., Üzümlü 1. Çıkmazı Sk., Üzümlü Cd., Yaprak Sk., Yunus Emre Cd.) Planlandı 09:00 - 17:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Beyazıtlar (Birgi Bozdağ Yolu Cd., Sabun Çayı Düdükçü Küme Evleri), Birgi (Birgi Bozdağ Yolu Cd., Düdükçü Küme Evleri, Sabun Çayı Düdükçü Küme Evleri) Planlandı 09:00 - 17:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Yılanlı (Dokuzlar Yolu, Yılanlı Küme Evleri) Planlandı 23:00 - 05:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

8 /9 SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ Belevi (12001. Sk., 12001/1. Sk., 12002. Sk., 12003. Sk., 12004. Sk., 12005. Sk., 12006. Sk., 12007. Sk., 12008. Sk., 12009. Sk., 12011. Sk., 12012. Sk., 12013. Sk., 12014. Sk., 12015. Sk., 12016. Sk., 12017. Sk., 12018. Sk., 12020. Sk., 12021. Sk., 12022. Sk., 12023. Sk., 12024. Sk., 12025. Sk., 12026. Sk., 12027. Sk., 12028. Sk., 12029. Sk., 12030. Sk., 12032. Sk., 12034. Sk., 12039. Sk., 12502. Sk., 12503. Sk., 12504. Sk., 12505. Sk., 12507. Sk., 12508. Sk., 12509. Sk., 12510. Sk., 12511. Sk., 12512. Sk., 12513. Sk., 12514. Sk., 12515. Sk., 12516. Sk., 12517. Sk., 12518. Sk., 12519. Sk., 12520. Sk., 12521. Sk., 12522. Sk., 12523. Sk., 12527. Sk., 12528. Sk., 12529. Sk., 12530. Sk., 12531. Sk., Belevi Cumhuriyet Sk., Cumhuriyet Sk., Doktor Tahsin Kayayurt Sk., Domuz Gediği Sk., Görünmez Sk., İzmir Aydın Cd., İzmir Cd., İzmir-Aydın Otoyolu Belevi Bağlantısı, Şehitler Sk., Selçuk-İzmir Yolu, Taşocağı Sk., Tire Sk., Topalak Sk., Ümit Akoğul Sk.) Planlandı 23:00 - 05:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ Büyükkale (4253. Sk., 4254. Sk., 4255. Sk., 4258. Sk., 4264. Sk., 4265. Sk., Belevi Yolu Cd., Büyükkale Cumhuriyet Sk., Büyükkale Hastane Sk., Büyükkale Köyü İç Yolu, Büyükkale Okul Sk., Kale Sk., Kerimoğlu Sk., Yakamoz Sk.), Halkapınar (Halkapınar Cami Sk., Halkapınar Cumhuriyet Sk., Halkapınar Köyü İç Yolu, Halkapınar Yayla Sk., Şehit Hasan Sk., Tire Yolu), Hasançavuşlar (Hasançavuşlar Köyü İç Yolu, Hasançavuşlar Yolu, Uysal Küme Evleri), Küçükkale (Belevi Yolu Cd., Küçükkale Cumhuriyet Sk., küçükkale iç ova yolu, Küçükkale Köy Altı Küme Evleri, Küçükkale Köyü İç Yolu, Küçükkale Köyü Yolu, Küçükkale Yolu, Yeşil Kent Yol Altı Küme Evleri, Yeşil Kent Yol Üstü Küme Evleri, Yukarı Sk.), Mehmetler (1 Nolu Cumhuriyet Sk., 2 Nolu Cumhuriyet Sk., 2. İnönü Sk., ara yol, Çakmak Sk., Fulya Sk., Güneybatı Sk., İsmet Paşa Sk.), Üzümler (Atam Sk., Meclis Sk., Orman Sk., Selvili Sk., Üzümler Köyü İç Yolu, Zeytiniçi Sk.) Planlandı 10:00 - 11:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları 4 Eylül (Mehmet Gürer Cd., Samim Üzer Cd.), Atatürk (İstasyon Cd.), Fatih (19 Mayıs Cd., 30 Ağustos Cd., 50. Yıl Cd., Acar Sk., Ayasofya Cd., Bahadır Sk., Başak Sk., Behçet Kadı Sk., Buhar Sk., Bulut Sk., BURCU, Çam Sk., Can Egeli Sk., Cemre Sk., Demokrasi Cd., DENİZ CD, Deniz Cd., Dergah Sk., Destan Sk., Deva Sk., Dicle Sk., Dikmen Cd., Duru Sk., Duygu Sk., Efe Sk., Ekol Sk., Elmas Sk., Evliya Çelebi Sk., Faik Berker Sk., Furkan Sk., GÖKKUŞAĞI, Hacı Hafız Bekir Hoca Cd., Halim Ertürk Cd., Hurşit Seni Cd., İbrahim Karaoğlanoğlu Cd., İmam Hatip Cd., İstasyon Cd., İzmir Ödemiş Yolu, Levent Cd., Mehmet Güvensay Cd., Mehmet Hüsnü Tükel Sk., Mehmet Kurşaklı Sk., Mehtap Sk., Melisa Sk., Millet Cd., Mimar Sinan Cd., Mimoza Sk., Mollaarap Cd., Okyanus Sk., Sadık Giz Cd., Saim Falakalı Cd., Saraybosna Cd., Selimiye Cd., Selin Sk., Sevinç Sk., Tevfik Helvacıoğlu Sk., Turgut Özal Blv., Türker Sk., Ulus Cd., Vakıf Sk., Yahya Kemal Cd., Yakut Sk., Zübeyde Hanım Cd.), İbni Melek (Burak Bey Cd., Çakallık Küme Evleri, İlkadım Cd., Samim Üzer Cd., Turgut Özal Blv.) Planlandı 10:00 - 11:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Fatih (Mollaarap Cd.), İbni Melek (1. Namazgah Küme Evleri, 2. Namazgah Küme Evleri, Ayçiçeği Sk., Ayışığı Sk., Çağlayan Cd., Can Egeli Sk., Çoban Mezarlığı Küme Evleri, Diyar Sk., Doğan Cd., Fahrettin Atalay Cd., Kıbrıs Şehitleri Cd., Mustafa Kemal Cd., Sadık Giz Cd., Samim Üzer Cd., Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Cd., Selçuk Cd., Şuur Nizamoğlu Cd., Tire Sk., Turgut Özal Blv., Zübeyde Hanım Cd.), Kaplan, Turan (Altıntepe Sk., Batıdağ Küme Evleri, Bayramlı Sk., Bülbül Sk., Doğuş Sk., Hakime Sk., Selçuk Cd., Yığıntaş Küme Evleri) Planlandı 00:00 - 06:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları