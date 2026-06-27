TEK YÖN isimli gay bar mühürlenmişti: LGBT etkinliği için yola çıkan gemi İstanbul'a gelemiyor

İstanbul Boğazı'nda eşcinsellere yönelik özel bir parti düzenleneceğinin duyurulması kamuoyunda tartışmalara neden olmuş, İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen denetimlerde sapkın etkinliği organize eden Tek Yön isimli gay bar hakkında işlem başlatılmıştı.