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TEK YÖN isimli gay bar mühürlenmişti: LGBT etkinliği için yola çıkan gemi İstanbul'a gelemiyor

TEK YÖN isimli gay bar mühürlenmişti: LGBT etkinliği için yola çıkan gemi İstanbul'a gelemiyor

18:4227/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
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Sapkın etkinliğin planlayıcısı TEK YÖN isimli bar mühürlendikten sonra 'partinin' yapılacağı gemi de güzergah değiştirdi.
Sapkın etkinliğin planlayıcısı TEK YÖN isimli bar mühürlendikten sonra 'partinin' yapılacağı gemi de güzergah değiştirdi.

İstanbul Boğazı'nda LGBT'lilere yönelik özel bir parti düzenleneceğinin duyurulmasının ardından başlatılan denetimlerde etkinliği organize eden Tek Yön isimli işletme mühürlenerek kapatılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından LGBT'lileri özel tur kapsamında taşıyan kruvaziyer gemisinin güzergahının değiştirildiği ve İstanbul'a gelmeyeceği öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nda eşcinsellere yönelik özel bir parti düzenleneceğinin duyurulması kamuoyunda tartışmalara neden olmuş, İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen denetimlerde sapkın etkinliği organize eden Tek Yön isimli gay bar hakkında işlem başlatılmıştı.

'Gay bar' mühürlendi

Yapılan incelemelerde çeşitli mevzuat ihlalleri tespit edilirken, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın kararıyla işletme mühürlenerek faaliyetlerine son verilmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından sapkın organizasyonla bağlantılı yeni bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul durağı iptal edildi

LGBT'lileri özel tur kapsamında taşıyan kruvaziyer gemisinin seyahat programında değişikliğe gidildi.

Eşcinsel sapkınları taşıyan kruvaziyer gemisinin güzergahının değiştirildiği ve İstanbul'a uğramayacağı bildirildi.



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