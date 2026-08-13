Gazze’ye gidecek para yok grip ilacı var

Ahbap Derneği’ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, dernek yönetim kurulunun Ocak 2026’da art arda aldığı üç karar incelemeye alındı. 14 Ocak 2026 tarihli yönetim kurulunda, derneğin banka hesabında bulunan 44 milyon liranın enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemek amacıyla altına çevrilmesine karar verildiği öğrenildi. Ancak altının doğrudan Türk lirasıyla alınması yerine başka bir yöntem tercih edildi. 44 milyon liranın önce dolara çevrilmesi, ardından altın alınması planlandı. Döviz bürosundan alınacak dolarların fiziken teslim alınması için ise Haluk Levent’in yetkilendirildiği ortaya çıktı. Alınan ikinci yönetim kurulu kararında ise satın alınacak altınların muhafazası için bankada kiralık kasa tutulmasına karar verildi. Yapılan tespitlere göre, kiralık kasanın anahtarının Haluk Levent’e teslim edilmesi ve söz konusu işlemlerin tamamında Levent’in yetkili olması kararlaştırıldı. Böylelikle 44 milyon liranın dövize çevrilmesinden fiziki paranın teslim alınmasına, altınların satın alınmasından muhafaza edileceği kasaya kadar Haluk Levent yetkilendirildi.

HAVALEDE ‘GAZZE’ İSMİNİ KULLANDI

Derneğin banka hesabından 14 Ocak 2026 tarihinde bir döviz bürosuna 44 milyon lira havale edildi. Havalenin açıklamasına, “Gazze için elden alınan 1 milyon USD ödemesi” ifadesi yazıldı. 44 milyon lira karşılığında döviz bürosundan temin edilen 1 milyon doları Haluk Levent’in teslim aldığı belirtildi. 16 Ocak 2026 tarihinde bu kez üçüncü yönetim kurulu kararı alındı. Karara göre, fiziki olarak teslim alınan 1 milyon dolar kullanılarak bir kuyumcudan fiziki altın satın alınmasına karar verildi. Levent, satın alınan fiziki altınları kuyumcudan teslim aldı. Yönetim kurulunda, söz konusu altınların Ahbap Derneği’nin kiralık kasasında muhafaza edilmesine karar verildi.

KAYYUM HEYETİ DE ŞAŞIRDI

6 Ağustos’ta derneğe ait kiralık kasa, bir polis memuru, bir kuyumcu bilirkişisi ve derneğin mal varlığı yönetimine atanan kayyum heyeti görevlileri huzurunda açıldı. Kasadan bir kutu Tylolhot, vitamin hapları ve bir kitap çıktı.

Ünlülerin ifade işlemleri sürüyor

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 10 Ağustos’ta ifade verdi. Abdullah’ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Abdullah, “Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde herhangi bir faaliyetim olmadı. Ben yalnızca Babala TV’de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaparak yardımlar için bir koordinasyon sağlamaya çalıştım. Bunu da son derece iyi niyetlerle yürüttüm” dedi.

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