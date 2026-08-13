Özel ve Ağbaba’nın dosyaları Meclis’te
04:00, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Veli Ağbaba.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’e ait dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığı’na sunuldu.
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Karma Komisyon’a havale edildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özel ve Yeni Parti Malatya Milletvekili Ağbaba hakkında “zincirleme şekilde rüşvet almak” suçundan, TİP İstanbul Milletvekili Kadıgil hakkında ise “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” suçlarından fezleke düzenlenmişti.
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Başlıklar :Veli AğbabaÖzgür ÖzelSiyaset
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