F-16 eğitim uçuşunda düştü

Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan eğitim amacıyla havalanan F-16, dün saat 15.00 sıralarında Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde kaza kırıma uğradı. Uçak, 18’inci Ana Üs Komutanlığı yerleşkesinin hemen yanına düşerken, pilot fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldı ve paraşütle güvenli şekilde yere indi. Kazanın ardından bölgeden yoğun duman yükselirken, ihbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle herhangi bir yangın tehlikesi oluşmadan uçağın enkazına ulaşıldı ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

MSB: PİLOTUMUZ ATLAYARAK KURTULDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kazaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Bir F-16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir” ifadeleri kullanıldı.

VALİ USTA: CAN KAYBI YOK

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, olay yerinde incelemelerde bulunarak kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Pilotun kazadan sağ salim kurtulduğunu belirten Usta, uçağın düştüğü bölgede herhangi bir sivil veya askeri personelin de zarar görmediğini söyledi. Vali Usta, kazanın tek taraflı olduğunu vurgulayarak, “Çarpışma falan yok” dedi. Usta, 18’inci Ana Üs Komutanlığı yerleşkesinde Hava Harp Okulu adayları ve öğrencilerinin eğitim gördüğünü, bu kapsamda zaman zaman Eskişehir ve Bandırma’dan kalkan uçakların bölgede eğitim uçuşu yaptığını belirtti.

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