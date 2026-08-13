Milletimiz de Evet diyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine milletin de “Evet” dediğini vurguladı.

Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Kurtulmuş, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Terörsüz Türkiye ile tarihin en önemli süreçlerinden birisinin yaşandığını belirten Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifinin Meclis’te 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesine değindi. “Bu sayı, milletin kahir ekseriyetinin Terörsüz Türkiye’ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır” diyen Kurtulmuş, şehit yakınlarının, gazilerin, bu mücadeleye büyük destek vermiş halkın duygularını asla incitmeyecek şekilde hareket edilmesinin önemini vurguladı.

ORTAK BİR KARARLILIK

Bu yasanın muhatabının terör örgütü üyeleri, terör örgütünün çevresi olduğunu belirten Kurtulmuş, bunların hepsini çok hassas bir şekilde yürüttüklerini vurguladı. Kurtulmuş, şunları ifade etti: “Burada milli duyguları rencide edecek, mesela Komisyon çalışmalarının, rapor hazırlama süreçlerinin hiçbirisinde devletin temel nitelikleriyle ilgili bir tartışma gündeme gelmemiştir, hiç kimse teklif etmemiştir. Bazılarının söylediğinin aksine milli hassasiyetin, devlet yapısının tamamının korunabildiği ortak bir kararlılıkla süreç yürütülmüştür. Onun için de böylesine büyük destek sağladı. Toplumun geniş kesimleri tarafından da çok ciddi bir hüsnükabulle karşılandığını görüyoruz.”

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

Türkiye’nin daha fazla bölünmenin değil, daha fazla derlenip toparlanmanın merkezi olması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve aziz milletimizin başına bela olan bu terör meselesinden hep beraber kurtulalım. Bu bir örnek olarak da bölge ülkeleri tarafından kabul edilecektir. Ortaya koyduğumuz Türkiye modeli, barış ve esenliğin sağlanma süreci Allah’ın izniyle tamamlandığında, bütün dünyaya örnek olacak, bütün dünyadaki siyasal bilgiler, hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacaktır. Böylesine önemli bir süreç.”

TIKIR TIKIR İŞLEYECEK

Yasa için “Milli egemenliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Bu anlamda da bu, geçici ve müstakil bir yasadır tanımı gereği. PKK-KCK terör örgütünün kendi tasfiye süreciyle ilgilidir” diyen Kurtulmuş, Kanun’un genel af olmadığının altını çizdi. Yasa Teklifi’ne ‘bölücü bir yasa teklifi’ denilemeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, “Siyaseten söylenebilir ama bu siyaseten söylenenin de hiçbir karşılığı olmadığı öncelikle TBMM’deki oylamayla ortaya konulmuştur. 467 milletvekili çok büyük bir çoğunlukla bu Yasa’ya ‘Evet’ demiştir. Milletimizin de kahir ekseriyetinin buna ‘Evet’ dediğini biliyoruz. İnşallah bundan sonrası hiçbir aksamaya mahal vermeden tıkır tıkır işleyecektir.”

BU İRADEYİ TÜRKİYE ORTAYA KOYDU

“Bir tek soru sormak lazım, eski dönemde kim kazandı? Vallahi de billahi de ne Türk kazandı ne Kürt kazandı ne Arap kazandı ne A partisi kazandı ne B partisi kazandı ne Z partisi kazandı. Eski dönemin kazananı, elleri kirli, heybelerinde kan dolu olan emperyalistler oldu. Bu oyunu bozacağız. Bu iradedir, 467 oyun bence karşılığı, bendeki karşılığı budur. Bu iradeyi Türkiye ortaya koydu. Allah’ın izniyle buna devam edeceğiz.”

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