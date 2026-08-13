15 ayda 92 milyon lira istemiş

Şile Belediyesi’ne yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 652 sayfalık iddianamede, Özgür Kabadayı liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütü, 21 ayrı eylemden sorumlu tutuldu. İddianamedeki eylemlere göre Kabadayı, görevde kaldığı 1 yıl 3 ay 6 günlük sürede usulsüz işlemler karşılığında 92,3 milyon TL rüşvet istemiş. Görevinden uzaklaştırılan eski Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın “örgüt lideri” olarak nitelendirildiği iddianamede, Belediye Başkan Yardımcıları Berna Avcı ve Tuncay Tolga Özçakmak ile Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz “örgüt yöneticileri” olarak yer aldı.

CHP’Lİ MECLİS ÜYELERİ DE VAR

İddianamede Belediye Başkan Yardımcıları Oruç Melik Serilmez ve Oğuzhan Budur, kardeşi Emre Budur, CHP’li meclis üyeleri Ali Çetin Arslanalp, Berkan Delikan, Sercan Taşkaya, Ferhat Tomurcuk ve Tevfik Demir, belediye avukatı Ali Şafak, İmar ve Şehircilik Müdürü Aslı Kotan, Ruhsat ve Denetim Müdürü Halis Kökbalık, belediye iştiraki Mercanköşk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Ersoy, Mercanköşk A.Ş. Genel Müdürü Vedat Vural Durmuş, Yapı Ruhsat Şefi Evren Buçan, Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı, İmar İşlerinden Sorumlu Başkan Danışmanı Durmuş Gümüş, belediye personeli İlkay Çiftçi ve Kabadayı’nın şoförü Ali Göksel Yıldız’ın ise örgüt üyeleri olduğu belirtildi.

TELEFONDAN RÜŞVET LİSTESİ ÇIKTI

Örgütün işlemiş olduğu her eylem iddianamede ayrı ayrı delillendirildi. Oğuz Kaçmaz’ın telefon incelemesinde tespit edilen rüşvet listesi ile Ali Şafak’ın aracından çıkan ajandadaki rüşvet alınan yerlerin listesi, iddianamedeki en somut deliller oldu. İtirafçı beyanları, rüşvet veren şüpheliler ve mağdur ifadeleri, şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemeler neticesinde ele geçirilen deliller, şüpheliler arasındaki HTS ve baz kayıtları ile MASAK’ın incelediği hesap hareketleri, Kabadayı elebaşılığındaki çıkar amaçlı suç örgütünün 21 ayrı rüşvet eylemine karıştığını ortaya koydu.

Madde madde sıralandı

4 Nisan 2024’te mazbatasını alıp göreve başlayan Özgür Kabadayı, gözaltına alındığı 10 Temmuz 2025’e kadar 1 yıl 3 ay 6 gün görevde kaldı. 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası istenen Kabadayı liderliğindeki suç örgütünün, iddianamede yer verilen 21 eylemde, usulsüz işlemler karşılığında 92,3 milyon TL rüşvet istediği görüldü. Örgüt, bu miktarın çoğunu da aldı. İşte o eylemler:

Eylem 1: Müteahhit Recep Üst’ten Şile’deki villa projesi için 100 bin avro (5,5 milyon TL) istediler. İlk taksit olarak yarısını aldılar.

Eylem 2 ve 3: Şile’de inşaat yapan bir müteahhitten iskân için Hasan Doluyurt aracılığıyla 300 bin TL alındı.

Eylem 4: ARN Gayrimenkul sahibi Mehmet Selçuk Aran’dan ruhsat için önce 250 bin avro (13,8 milyon TL) istendi, sonra 125 bin avroya (6,9 milyon TL) düşüldü. İlk taksit olarak 50 bin avro belirlendi ancak Aran, yanında getirdiği 20 bin avroyu teslim ederken Ali Şafak’a suçüstü yaptırdı.

Eylem 5: İnşaat projesi için müteahhit Yasin Bayram’dan 2,5 milyon TL ve 500 bin TL değerinde market kartı istendi.

Eylem 6: Erdoğan Açar’dan Şile’deki projesinin iskân işlemi için 50 bin dolar (2,5 milyon TL) istendi, 35 bin dolara (1,7 milyon TL) anlaşıldı.

Eylem 7: Asfalt ihalesi nedeniyle belediyeden 91 milyon TL alacağı olan Serbülend Danış’tan, bu paranın ödenmesi karşılığında 11 milyon TL alındı.

Eylem 8: Şile Beton sahibi Abdulhamit Kanmaz’dan beton santralinin ruhsatı için 1,5 milyon TL alındı.

Eylem 9: Haşim Taş’tan usule uygun inşa etmediği Soft Şile projesinin iskanı için 500 bin TL istendi. Taş parayı belediye başkanına makamında teslim etti.

Eylem 10: Otel ruhsatıyla havuzlu villa yapan Cavit ve Orkut Kakşa’dan ruhsat için 6 milyon TL istendi, 4 milyon TL alındı.

Eylem 11: Tanmaksa isimli firmanın sahibi Bahadır Tanoğlu’ndan fabrikasının iskanı için 1 milyon TL istendi, 750 bin TL’lik market kartı alındı.

Eylem 12: Hüseyin Ümit Çeray’dan usulsüz inşa ettiği fabrikasının iskanı için 2 milyon TL istendi, rakamda anlaşıldı ancak operasyon yapılınca iskân verilemedi.

Eylem 13: ReWhite projesine usulsüz yapı ruhsatı için Murat Özdemir’den 12 milyon TL alındı.

Eylem 14: Seçimlerde oy karşılığı vatandaşlara dağıtmak için iş insanlarına zorla market kartı aldırıldı. Eylem 5-11. eylemlerde iş insanları rüşveti 1 milyon 250 bin TL’lik market kartı ile ödedi.

Eylem 15: 35’inci Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’nde Sur Müzik belediyeye yüksek faturalar kesti. Konser veren sanatçılara bu rakamların çok altında ödeme yapıldı. Usulsüzlük 20,8 milyon liralık kamu zararına neden oldu. (Şile Belediyesi soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Sur Müzik’in paravan olduğu; organizasyonun Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in Koşan Adam firması tarafından fiilen yürütüldüğü kaydedilmişti.)

Eylem 16: Gönen Otel’den ruhsat için 3 milyon TL alındı.

Eylem 17: Ramada Otel’den reklam panosu için 750 bin TL istendi, 600 bin TL alındı.

Eylem 18: İnşaat ruhsatı için Habip Yıldırım’dan 2,5 milyon TL istendi.

Eylem 19: Murat Delen’den usulsüz inşaatına iskân için 2 milyon TL istendi, kabul etmeyince Şile Devlet Hastanesi’ne kafe yaptırıldı.

Eylem 20: Peacock Beach işletmecisi Ercan Aş’tan 4 milyon TL alındı.

Eylem 21: Mercanköşk üzerinden hak ediş ödemesi gibi gösterilerek Kabadayı’nın sevgilisine 200 bin TL gönderildi.

Gündem

Şile Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması: İddianame kabul edildi

Gündem

CHP’deki ayrışma krizi animasyona taşındı: ‘Çok da şey olmadı ya...’

Gündem

Özel'in çerçeve yasaya 'evet'i destekçilerini kızdırdı: Bağışımı haram ediyorum

Gündem

'Yürüyen para' İlkay Çiçek ihraçtan önce CHP'den istifa etti: 'Partim beni lekeledi'