Şile Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması: İddianame kabul edildi

Şile Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı. İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul ettiği öğrenildi

92 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, Şile Belediyesine yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'İrtikap', ,'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 'icbar suretiyle irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'rüşvet almak', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'icbar suretiyle irtikap' suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi

Soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 6 şüpheli, 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınmıştı.

Belediye Başkanı Kabadayı, Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmış, Aslı Kotan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketlerinin incelenmesinin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli ise 23 Aralık 2025'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden de 15'i tutuklanmış, 7'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Şile Belediyesinde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığının ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığının tespit edilmesi üzerine 26 Haziran'da da İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Bu operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmış, sonradan 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 17'ye yükselmişti.

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