Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak
, SalıG: Güncelleme: 16:42, 11/08/2026, Salı16:36, 11/08/2026
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan sözcü Ömer Çelik, partinin 25'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek kutlamalara ilişkin de konuştu. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yapacağı konuşmanın "tarihi" nitelikte olacağını belirtti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ilişkin konuştu.
14 Ağustos 2026 Cumagünü vatandaşları
davet eden Ömer Çelik,
Ankara Millet Bahçesi'ne
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi bir konuşması olacağını belirtti.
Çelik şunları söyledi;
"14 Ağustos günü herkesi Ankara Millet Bahçesi'ne, partimizin kuruluş yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyoruz.
Bugün orada 25 yılımızı çok görkemli bir görsel şölenle birlikte kutlayacağız. Bu arada 81 ilimizde 25. yıl hazırlıklarımız, faaliyetlerimiz, teşkilat başkanımızın koordinasyonunda devam ediyor.
Hem il danışma meclisi toplantılarımız yapılıyor hem vefa toplantıları yapılıyor.
Gündem
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'çerçeve yasa' açıklaması: Emperyalist projeler engellenecek
"Tarihi bir konuşma olacak"
İl, ilçe başkanlıklarımız bu şekilde 25. yıla uygun bir şekilde donatılıyor. İlde vefa buluşmalarımızla köklerimizle bugünümüz, bugünümüzle geleceğimiz arasındaki köprüyü her zaman kuran AK Parti'nin bu niteliği bir kere daha görülmüş oluyor.
Bu son 15 gündür, yani bütün bakanlıklarımızın faaliyetleri zaten AK Parti hesaplarından paylaşılıyor.
Bir hafıza tazelenmesi yapılıyor. Tabii Başkent Millet Bahçesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması, bir 25. yıl konuşmasının ötesinde Cumhuriyet tarihinin 'tarihi' konuşmalarından biri olacaktır.
Bu 25 yıl içerisinde neredeyse 250 yıllık bir siyasi yol yürünmüştür. Hem yoğunluk bakımından hem zorluk bakımından hem gerçekleştirilen icraatlar ve hizmetler bakımından bunun her aşamasında Sayın Cumhurbaşkanımız, büyük tehlikelerle karşı karşıyayken, büyük sıkıntılarla karşı karşıyayken bile tavizsiz bir irade ile bütün bu yola liderlik etmiştir.
"Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz"
Ve bugün, Genel Başkanımız bu 25 yılı alnının akıyla, milletin duasıyla, Cenabıallah'ın yardımıyla, büyük bir gayretle, emekle, fedakârlıkla yürümüş olarak o gün milletinin huzurunda olacaktır. Milletiyle bu büyük dertleşmeyi, büyük buluşmayı, büyük hasbihali gerçekleştirecektir.
Bütün vatandaşlarımızı 25. kuruluş yıl dönümümüz için 14 Ağustos günü saat 17.30'da Ankara Millet Bahçesi'nde buluşmaya davet ediyoruz.
Orada hem Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinleyeceğiz hem de büyük bir görsel şölenle bu 25 yıllık yolu nasıl yürüdüğümüzü, bundan sonrasını nasıl yürüyeceğimizi bir kere daha aziz milletimizle paylaşmış olacağız.
Dünya
Lübnan'dan İsrail açıklaması: Müzakerelerde ilerleme sağlandı
Dünya
İngiltere susuzluğun pençesinde: Ülkenin üçte ikisi için resmen kuraklık ilan edildi
Dünya
Ahmed Şara son hamlesiyle İsrail'in aklını aldı: Tel Aviv diken üstünde
Başlıklar :recep tayyip erdoğanömer çelikak parti
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.