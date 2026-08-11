Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak

Bu 25 yıl içerisinde neredeyse 250 yıllık bir siyasi yol yürünmüştür. Hem yoğunluk bakımından hem zorluk bakımından hem gerçekleştirilen icraatlar ve hizmetler bakımından bunun her aşamasında Sayın Cumhurbaşkanımız, büyük tehlikelerle karşı karşıyayken, büyük sıkıntılarla karşı karşıyayken bile tavizsiz bir irade ile bütün bu yola liderlik etmiştir.