Lübnan'dan İsrail açıklaması: Müzakerelerde ilerleme sağlandı

Çerçeve anlaşmasının imzalanmasından sonra Lübnan’a yönelik İsrail saldırılarının azaldığını kaydeden Avn,

“Bu da Lübnanlıların yazı ülkelerinde geçirmeleri için geri dönüşlere olumlu yansıdı. Lübnanlılar; İsrail'in ülke topraklarından çekilmesi, esirlerin geri dönmesi ve yıkılan bölgelerin yeniden imarı gibi hedefler konusunda görüş birliği içinde. İsrail'in topraklarımızın bir karışında dahi kalmasına izin vermeyeceğiz”