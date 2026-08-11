Lübnan'dan İsrail açıklaması: Müzakerelerde ilerleme sağlandı
16:15, 11/08/2026, Salı
DHA
Joseph Avn
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığını bildirdi.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın İsrail ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulunduğu belirtildi. Avn, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak, Washington'da yürütülen doğrudan müzakerelerin 5’inci turunun ardından 26 Haziran'da Lübnan ile İsrail arasında imzalanan ‘çerçeve anlaşması’na dikkat çekti.
Çerçeve anlaşmasının imzalanmasından sonra Lübnan’a yönelik İsrail saldırılarının azaldığını kaydeden Avn,
“Bu da Lübnanlıların yazı ülkelerinde geçirmeleri için geri dönüşlere olumlu yansıdı. Lübnanlılar; İsrail'in ülke topraklarından çekilmesi, esirlerin geri dönmesi ve yıkılan bölgelerin yeniden imarı gibi hedefler konusunda görüş birliği içinde. İsrail'in topraklarımızın bir karışında dahi kalmasına izin vermeyeceğiz”ifadelerini kullandı.
Dünya
İngiltere susuzluğun pençesinde: Ülkenin üçte ikisi için resmen kuraklık ilan edildi
Gündem
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'çerçeve yasa' açıklaması: Emperyalist projeler engellenecek
Dünya
Ahmed Şara son hamlesiyle İsrail'in aklını aldı: Tel Aviv diken üstünde
Dünya
Arakçi'den dikkat çeken iddia: Hem savaşı hem diplomasiyi kazandık
Başlıklar :lübnani̇srailwashington
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.