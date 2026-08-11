Kolombiya'da ‘Ulusal Afet Durumu’ ilan edildi

Komşuda 'Batı Nil' kabusu: Vakalar hızla artıyor Uzmanlardan 'teyakkuz' çağrısı geldi

Yunanistan'da Batı Nil virüsü paniği giderek büyüyor. İtalya'nın ardından Avrupa'da en fazla vakanın görüldüğü ülke konumuna gelen komşuda, sivrisinekler aracılığıyla yayılan virüs nedeniyle yılbaşından bu yana 6 kişi hayatını kaybetti, 65 vaka tespit edildi. Özellikle başkent Atina ve çevresini kapsayan bölgede artan nem ve durgun sular vaka sayılarında patlamaya neden olurken, sağlık yetkilileri salgına karşı hem kurumsal müdahalelerin sürdüğünü hem de kişisel önlemlerin hayati önem taşıdığını belirterek uyarıda bulunuyor.