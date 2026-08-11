Lübnan Meclisi ülkede idam cezasının kaldırılmasını onayladı
Lübnan Meclisi, ülkenin adalet ve ceza sisteminde dönüm noktası niteliğinde bir adım atarak idam cezasını tamamen kaldıran yasa tasarısını resmen onayladı. Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından kamuoyuna duyurulan bu önemli gelişmeyle birlikte, yürürlükten kalkan idam cezasının yerini doğrudan müebbet hapis cezası alacak.
Lübnan Meclisi, ülkede idam cezasını tamamen kaldıran yasa tasarısını onayladı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Meclis, idam cezasının kaldırılmasını ve yerine müebbet hapis cezası getirilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.
Lübnan Adalet Bakanı Adil Nassar, yasanın Meclisten geçmesini "tarihi bir adım" şeklinde nitelerken, idam cezasının kaldırılmasının "suça karşı müsamaha gösterileceği anlamına gelmediğini" vurguladı.
Ülkede idam cezası son olarak, eski Cumhurbaşkanı Emile Lahud'un görevde olduğu 2004 yılında infaz edildi. Eğitim Bakanlığında görevli bir memur, izin talebinin müdiresi tarafından reddedilmesinin ardından çıkan kişisel anlaşmazlık sonucu 11 meslektaşını öldürmekten suçlu bulunarak idam edilmişti.
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