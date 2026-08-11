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Fransız medyasından Google'a yapay zeka başkaldırısı: 'Trafiğimizi ve gelirimizi çalıyor'

Fransız medyasından Google'a yapay zeka başkaldırısı: 'Trafiğimizi ve gelirimizi çalıyor'

17:14, 11/08/2026, Salı
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Fransız medyasından Google'a yapay zeka başkaldırısı: 'Trafiğimizi ve gelirimizi çalıyor'
Fransız gazeteleri, Google'ın yapay zeka özetini rekabet kurumuna şikayet etti

Google’ın arama sonuçlarında sunduğu yapay zeka destekli özetler, Fransız basınında büyük bir krize yol açtı. Ürettiği haberlerin doğrudan Google ekranlarında okuyucuya sunulmasından rahatsız olan 300'ü aşkın medya kuruluşu, teknoloji devini haksız rekabet gerekçesiyle rekabet kurumuna şikayet etti. Basın mensupları, bu uygulamanın hem site trafiklerini hem de reklam gelirlerini büyük ölçüde baltaladığını savunuyor.

Fransız basınını temsil eden çatı kuruluş APIG, yapay zeka özetlerinin kullanıcıların arama alışkanlıklarını kökten değiştirdiğine dikkat çekerek resmi başvuruda bulundu. Medya kuruluşları, okurların haber kaynaklarına doğrudan erişiminin azalmasından endişe duyarken, Google'ın yayıncılara ait içerikleri kullanarak okuyucuyu kendi platformunda tutmasını "gelir ve trafik hırsızlığı" olarak nitelendiriyor.

"Trafiğimizi ve gelirimizi çalıyor" iddiası

Fransız gazeteleri, internet sitelerine tıklanma oranını düşüren Google yapay zeka arama özetleri hakkında rekabet kurumuna şikayette bulundu.

Yerel ve ulusal 300'ü aşkın Fransız basın kuruluşunu temsil eden APIG'den yapılan açıklamaya göre, kuruluş, Google arama motorunda yapay zeka tarafından oluşturulan özetlerin kullanılmasına karşı harekete geçti.

Tıklanma oranları eriyor gelir düşüyor

Yapay zeka destekli arama motorlarının dijital dünyada yarattığı yapısal dönüşüm, geleneksel internet alışkanlıklarını da yeniden şekillendiriyor. İnternet kullanıcılarının hedef web sitelerini ziyaret etmeye gerek duymadan aradıkları tüm bilgilere tek bir arama ekranında ulaşabilmesi, haber ve medya sitelerinin tıklanma oranlarında ciddi bir erimeye neden oluyor. Okuru kendi sitesine çekemeyen yayıncılar, bu durumun sektörün sürdürülebilirliği açısından büyük bir risk taşıdığını vurguluyor.

Şikayet ettiler

APIG, Google yapay zeka özetlerinin internet kullanıcılarının arama davranışlarını etkilemesi ve haber kaynaklarına doğrudan erişimleri azaltması nedeniyle rekabet kurumuna şikayette bulundu.

Fransız basın kuruluşları, yapay zeka teknolojilerine karşı arama motorlarındaki görünürlüklerini ve gelirlerini korumak istiyor.


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Başlıklar :Basın Kuruluşlarıfransayapay zeka
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