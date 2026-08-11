Komşuda 'Batı Nil' kabusu: Vakalar hızla artıyor Uzmanlardan 'teyakkuz' çağrısı geldi

Virüs 2010 yılından bu yana endemik

Konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendiren Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) Başkanı ve Göğüs Hastalıkları-Yoğun Bakım Profesörü Theodoros Vasilakopoulos, katıldığı bir televizyon programında salgının seyri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Virüsün Yunanistan için yeni bir tehdit olmadığını belirten Vasilakopoulos, enfeksiyonun 2010 yılından bu yana ülkede endemik olarak bulunduğunu hatırlattı. Yabani kuşlardan sivrisineklere, oradan da insanlara bulaşan virüsün tamamen ortadan kaldırılmasının teorik olarak imkansız olduğunu vurgulayan uzman isim, sivrisinek larvalarını yok etmek için gereğinden yüksek dozda tarım ilacı kullanımının doğadaki diğer canlıları yok ederek flora ve faunaya ciddi zararlar vereceğinin altını çizdi.



