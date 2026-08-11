Dışişleri Bakanı Fidan'dan Libya'da diplomasi trafiği: Ulusal Güvenlik Danışmanı Dibeybe ile bir araya geldi
18:59, 11/08/2026, Salı
IHA
Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Başbakanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Dibeybe ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile bir araya gelerek diplomatik görüşmeler gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus’ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya’nın başkenti Trablus’ta temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmenin ardından Dibeybe’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile bir araya geldi.
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Başlıklar :LibyaHakan Fidanİbrahim Dibeybe
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