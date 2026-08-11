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İran'da kritik atama: Devrim Muhafızları'nın etkisi artıyor

İran'da kritik atama: Devrim Muhafızları'nın etkisi artıyor

04:00, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
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İran'da kritik atama: Devrim Muhafızları'nın etkisi artıyor
Muhsin Rızai

İran dini lideri Mücteba Hamaney, eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanı olan danışmanı Muhsin Rızai'yi Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne atadı.

İran lideri Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muhsin Rızai'nin uzun yıllara dayanan tecrübesine ve İran-Irak savaşındaki başarılarına işaret edildi. Rızai'yi bu dönemin öncülerinden biri olarak niteleyen Hamaney yeni görevinde başarılı olması temennisinde bulundu. Açıklamada, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir'in Hamaney'in siyasi danışmanı olarak atandığı, Zülkadir'den boşalan makama da Rızai'nin atandığı duyuruldu. Kararın sonunda Rızai'ye hitaben dini ifadelere yer veren Hamaney, "İnşallah daima başı dik İran milletinin mücahit bir askeri olursunuz" ifadelerini kullandı. 71 yaşındaki Rızai, 16 yıl boyunca görev yaptığı İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) eski komutanı. Bu dönem, İran'da "Kutsal Savunma" olarak adlandırılan 1980'lerdeki İran-Irak Savaşı'nı da kapsıyor. Rızai daha sonra, Dini Lider'e danışmanlık yapan ve Meclis ile tüm yasaları inceleyen ve siyasi makamlara adayları denetleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi arasındaki anlaşmazlıkları çözen Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nde görev yaptı. Rızai, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü korumasına büyük önem veriyor. Temmuz ayında yaptığı açıklamada, su yolu üzerindeki kontrolün "düzinelerce atom bombasından" daha değerli olduğunu söyledi. Geçen hafta ise ABD'yi uyararak, İran limanlarına yönelik ablukasının devam etmesi halinde "ciddi riskler ve can kayıplarıyla karşı karşıya kalacağını" ifade etti. Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakereler sırasında Rızai'nin ülkenin en güçlü koltuklarından birine atanması, Devrim Muhafızları'nın ülke yönetimi üzerinde artan etkisine yeni örnek olarak değerlendirildi.


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Başlıklar :iranpolitikaDevrim Muhafızları Ordusu
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