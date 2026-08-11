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İnfazdan hemen önce: Üç fotoğrafla belgelenen vahşet

İnfazdan hemen önce: Üç fotoğrafla belgelenen vahşet

04:00, 11/08/2026, SalıG: Güncelleme: 04:06, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
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İnfazdan hemen önce: Üç fotoğrafla belgelenen vahşet
Önce canlı kalkan yaptılar sonra infaz ettiler.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da İsrail askerlerince alıkonulan iki yaşlı Filistinlinin, canlı kalkan olarak kullanıldıktan sonra öldürülmelerine ilişkin üç fotoğraf gündeme geldi. Görüntüler, iki sivilin alıkonulma anlarından son saatlerine kadar yaşananları gözler önüne sererken soykırımcı gücün vahşeti bir kez daha göz önüne serildi.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze soykırımı sırasında Beyt Lahiya beldesinde evlerinden alarak alıkoyduğu, günlerce canlı kalkan olarak kullandıktan sonra serbest bırakma vaadiyle infaz ettiği iki yaşlı Filistinlinin yaşadığı trajedi üç fotoğrafla belgelendi. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu'nun açıklamaları ve yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Nadi ve Ali Maruf isimli iki yaşlı Filistinli, İsrail askerleri tarafından alıkonulmalarının ardından trajik bir şekilde yaşamdan koparıldı. Olayın seyrini gözler önüne seren fotoğraflardan sonuncusu 7 Ağustos'ta ilk kez görüldü.

İşgalci askerden zafer işareti

Söz konusu karede, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gözleri bağlı ve elleri kelepçeli halde oturan iki yaşlı adam, aralarında ise ağır silahlı ve zafer işareti yaparak gülümseyen bir İsrail askeri görülüyor. 28 Ekim 2025'te sızdırılan ikinci karede ise yaşlı sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldıkları yıkıntıların üzerinde, iki askerin önünde yarı çıplak yürütüldüğü anlar yer alıyor. Üçüncü fotoğraf ise Nadi ve Ali Maruf'un infaz edilmelerinin ardından Gazze'deki bir hastanenin morgunda kefenlenmiş bedenlerini gösteriyor.

Son saatlerindeki fotoğrafları

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde alıkonuldukları yerde gözleri bağlı ve elleri kelepçeli halde oturan iki yaşlı adamın arasında gülümseyerek zafer işareti yapan bir İsrail askerinin yer aldığı fotoğrafın, 9 Kasım 2024'te infaz edilmeden önce çekilen son kareleri olduğu değerlendiriliyor. Fotoğrafı paylaşan Filistinli gazeteci Yunus et-Tıravi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son saatlerinde, Filistinli Nadi ve Ali Maruf'un bilinen son fotoğrafı olduğuna inanılan bir kare" ifadelerini kullandı. Soykırım boyunca İsrail askerlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmesiyle bilinen Tıravi, fotoğrafın Kasım 2024'te Beyt Lahiya'da İsrail askerleri tarafından infaz edilmelerinden saatler önce çekildiğine inanıldığını belirterek, "Kelimelerin tarif edemeyeceği bir zulüm. Canlı kalkan olarak kullanıldılar ve ardından infaz edildiler" ifadesini kullandı.

Serbest bırakıp vurdular

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, 10 Kasım 2024'te "İsrail askerlerinin, 9 Kasım akşamı Gazze Şeridi'nden üç Filistinli esire karşı işlediği ve serbest bırakıldıktan hemen sonra kurşuna dizilerek infaz edildiği iğrenç suçu" kınayan bir açıklama yayınladı. Komisyonun eski başkanı Kaddura Fares'in ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Serbest bırakılan üç esir Hacı Ali Maruf, Hacı Nadi Maruf ve Hamza Muhammed el-Hatu'dur. Serbest bırakılan esirler askeri cipten indirildiler. Birkaç adım atarak bölgeden ayrılmaya başladıklarında ise İsrail askerleri tarafından doğrudan üzerlerine ateş açıldı ve şehit edildiler." Fares, sızdırılan fotoğraflarda görünmeyen üçüncü kişi Muhammed el-Hatu hakkında ise ayrıntı vermedi.

Cinayeti 92. Tabur gerçekleştirdi

Filistinli gazeteci Tıravi'nin aktardığı bilgilere göre söz konusu infazı Kfir Tugayı'na bağlı 92. Tabur gerçekleştirdi. Tıravi, ilk fotoğrafa ilişkin yorumunda, "Kfir Tugayı'nın 92. Taburu'ndaki İsrail kuvvetleri, öldürmeden önce birkaç gün canlı kalkan olarak kullandığı Beyt Lahiya'dan iki yaşlı Filistinliyi kaçırmıştı" ifadelerini kullandı. Tıravi, İsrail güçlerinin söz konusu Filistinlileri serbest bıraktıktan sonra 9 Kasım'da Sudaniye bölgesindeki Tevvam yol ayrımı yakınında öldürdüğünü kaydetti. Filistinlilere yönelik tasfiye operasyonlarında adı sıkça geçen bu birliğe ilişkin İsrail ordusundan ise resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail merkezli "+972" adlı dergi de İsrail askerlerinin 80 yaşındaki bir Filistinliye boynuna 8 saat boyunca patlayıcı bağlayarak binaları arattığını, ardından serbest bırakıp hemen öldürdüğünü raporladı.


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Başlıklar :GazzeFilistinİsrailSoykırım
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