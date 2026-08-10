İran'da komuta kademesi yenilendi: Hamaney yeni isimleri atadı

İngiltere'de İsrail'e soğuk duş: Halkın yüzde 47'si göçmen istemiyor

İngiltere'de YouGov tarafından yapılan araştırma, İsrail'den ülkeye daha az göçmen gelmesini veya hiç göçmen gelmemesini isteyenlerin oranının son 10 yılda yüzde 39'dan yüzde 47'ye yükseldiğini ortaya koydu. Araştırmada İngilizlerin yüzde 69'u son 10 yıldaki göç seviyesinin çok yüksek olduğunu belirtirken, göçün ülke için çoğunlukla kötü olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 43'e ulaştı.