İran'da komuta kademesi yenilendi: Hamaney yeni isimleri atadı
İran dini lideri Mücteba Hamaney, yayımladığı kararnameyle Genelkurmay Başkanlığı dahil silahlı kuvvetlerin üst kademesine yeni atamalar gerçekleştirdi. Yapılan görevlendirmelerle Tümgeneral Ali Abdullahi Genelkurmay Başkanlığına, tümgeneralliğe terfi ettirilen Ahmed Vahidi ise Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına getirildi.
İran lideri Mücteba Hamaney, aralarında Genelkurmay Başkanının da olduğu silahlı kuvvetlerin üst kademelerine atamalar yaptı.
Hamaney'in ofisinden, silahlı kuvvetlerin üst düzey 6 komutan ve yöneticisine ilişkin yeni görevlendirmeleri içeren kararname yayımlandı.
Buna göre, Tümgeneral Ali Abdullahi, İran Genelkurmay Başkanlığına; Tuğgeneral Keyumers Haydari ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığına getirildi.
Tuğgeneral Ahmed Vahidi, tümgeneralliğe terfi ettirilerek Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına getirilirken, Tümgeneral Mustafa İzdi ise Komutan Yardımcısı oldu.
Tuğamiral Ali Azmai, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine, Hüccetülislam Hüseyin Taib ise Milis Gücü (Besic) Teşkilatı Başkanlığına getirildi.
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