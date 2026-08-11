Kolombiya’da 7.4’lük deprem

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi; en az 111 kişi hayatını kaybetti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kentinin yaklaşık 5 kilometre doğusu olan 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin 107 kilometre olduğu bildirildi. Choco yönetim bölgesi başta olmak üzere Barranquilla, başkent Bogota, Medellin, Manizales, Pereira ve Bucaramanga gibi ülkenin çeşitli kentlerinde hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Depremin etkili olduğu bölgelerde havalimanları, hastaneler, elektrik ve telekomünikasyon ağları, Armenia kentinin su şebekesi ve Cali kentindeki toplu taşıma sistemi (MIO) gibi kritik altyapılarda ciddi hasar meydana geldi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo De La Espriella, depremde 111 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülke genelin de bin 500 civarında yapının depremde hasar gördüğü bildirildi.

Dünya

Kolombiya'daki 7,4 büyüklüğündeki depremde 111 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Kolombiya’da peş peşe iki büyük deprem: İlk görüntüler ortaya çıktı