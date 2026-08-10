Anasayfa
Yazarlar
Yasin Aktay
Mekke İttifakı: İslam dünyasının kendi güvenliğini kendisinin üstlenmesi

Mekke İttifakı: İslam dünyasının kendi güvenliğini kendisinin üstlenmesi

Yasin Aktay
Yasin AktayYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 10/08/2026, Pazartesi • Yeni Şafak Haber Merkezi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Mekke İttifakı: İslam dünyasının kendi güvenliğini kendisinin üstlenmesi

Mekke’de Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması’nın en dikkat çeken veya üzerinde durulan maddesi bu ittifakın özellikle herhangi bir ülkeye veya tarafa karşı olmadığıydı. Yani tabiri caizse “lüzumu halinde” veya saldırı halinde devreye girecek bir savunma iş birliği anlaşması. Buna karşılık bu anlaşmanın birçok ülkeyi daha ilk anda ürküttüğü görüldü.

Doğrusu bizim açımızdan bu anlaşma hakkında ilk sorulması gereken soru “Bu ittifak kime karşı?” olmaktan ziyade, İslam dünyasının üç önemli ülkesinin, hatta daha fazla ülkesinin neden bugüne kadar kendi güvenlikleri konusunda bu ölçekte bir dayanışma mekanizması kuramamış olduğudur. Çünkü esas gecikmiş olan budur.

Yaklaşık bir asırdır Müslüman dünyanın güvenliği büyük ölçüde başkalarının kurduğu sistemlerin içinde, başkalarının güvenlik tasavvurlarının bir parçası olarak düşünüldü. Körfez’in güvenliği Amerika’nın güvenlik şemsiyesiyle, Akdeniz’in güvenliği NATO’yla, Hint Okyanusu’nun güvenliği küresel büyük güçlerin donanmalarıyla; enerji yollarının emniyeti yine dış aktörlerin askerî varlığıyla ilişkilendirildi. Müslüman ülkeler ise çoğu zaman birbirleriyle güvenlik üretmek yerine, birbirlerine karşı güvenliği başka güçlerden satın almak zorunda kaldılar.

Mekke Anlaşması’nın asıl tarihî değeri burada yatıyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, kendilerinden herhangi birine yönelik silahlı saldırının üçüne birden yapılmış sayılacağını kabul ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu mekanizmanın teknik bakımdan NATO’nun 5. maddesine benzediğini, fakat herhangi bir ülkeyi hedef almadığını açıkça ifade etti. Üstelik mekanizmanın üç ülkeyle sınırlı kalması gerekmiyor; Mısır başta olmak üzere başka ülkelerin katılımı da gündemde.

Burada Müslüman dünyanın sevinmesi gereken bir gelişme vardır. Türkiye’nin askerî ve teknolojik kapasitesi, Pakistan’ın askerî gücü ve nükleer caydırıcılığı, Suudi Arabistan’ın ekonomik, finansal ve enerji kapasitesi artık sadece üç ayrı millî gücün toplamı olarak düşünülmemelidir. İşbirliğinin mantığı zaten güçleri toplamak değil, birbirleriyle çarpmaktır. Savunma sanayii, istihbarat, eğitim, lojistik, enerji güvenliği, deniz yolları, teknoloji ve finans alanlarında ortaya çıkabilecek sinerji, üç ülkenin tek başlarına sahip oldukları kapasitenin çok ötesinde sonuçlar üretebilir.

Mesele bununla da sınırlı değildir. Azerbaycan’dan Katar’a, Suriye’den Irak’a, Mısır’dan Ürdün’e kadar geniş bir coğrafyanın zaman içinde böyle bir güvenlik mimarisiyle farklı derecelerde ilişki kurabilmesi ihtimal dahilindedir. Pakistan Savunma Bakanı Havaca Asıf’ın da anlaşmanın “kapalı bir kulüp” olmaması gerektiğini, İslam ülkelerini içine alan daha geniş bir kolektif güvenlik mekanizmasına dönüşebileceğini söylemesi bu bakımdan önemlidir.

İSRAİL’İN KAYGISI TABİİ Kİ ANLAMLI

Anlaşmada İsrail’in adı geçmiyor. İran’ın da, Hindistan’ın da, Yunanistan’ın da adı geçmiyor. Zaten geçmemesi gerekir. Bir savunma mimarisinin gücü, kendisine sürekli düşman icat etmesinden değil, düşmana ihtiyaç duymadan güvenlik üretebilmesinden kaynaklanır.

Fakat anlaşmadan Türkiye’yi baş düşman olarak gören İsrail’in ve kategorik rakip Yunanistan’ın rahatsız olması elbette dikkat çekicidir.

Bu rahatsızlığın bize söylediği şey, anlaşmanın “İsrail’e karşı kurulmuş” olması değildir. Daha önemli bir şeyi söylüyor: Bölgedeki güç dağılımında şimdiye kadar avantaj sağlayan dağınıklığın azalma ihtimali İsrail’i endişelendiriyor.

İsrail’in bölgesel üstünlüğü sadece askerî teknolojisinden kaynaklanmıyor. Arap ve İslam dünyasının parçalanmışlığından, ülkeler arasındaki güvensizliklerden, her devletin güvenliği tek başına veya dışarıdan bir himayeyle sağlamaya çalışmasından da besleniyor. İsrail’in karşısında aynı anda diplomatik, ekonomik, askerî ve teknolojik kapasitesini koordine edebilen bir bölge ortaya çıktığında güç dengesi doğal olarak değişecektir.

Türkiye’nin burada bulunması ayrıca önemlidir. Türkiye’nin, Filistin’de yaşananlar ortadayken, İsrail’in bölgesel hegemonya arayışını destekleyen herhangi bir ittifakın parçası olması düşünülemez. Dolayısıyla Mekke Anlaşması’nı İsrail merkezli bir güvenlik projesinin uzantısı olarak okumak daha başlangıçta gerçeklikle bağını kaybeder.

PEKİ İRAN NEDEN ÜZERİNE ALINIYOR?

Asıl ilginç olan İran’dan gelen bazı tepkilerdir.

Ankara açıkça anlaşmanın İran’a veya herhangi bir ülkeye karşı olmadığını söyledi. Buna rağmen İran Meclisi Millî Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Mahmud Nebeviyan, Suudi Arabistan’ın Türkiye ve Pakistan’la iş birliğinin güvenliğini garanti etmeyeceğini söylerken; aynı komisyondan İbrahim Rızai anlaşmayı küçümseyerek bir “kâğıt anlaşması” olarak nitelendirdi.

Bu tepki gerçekten düşündürücüdür. Çünkü Türkiye ve Pakistan, İran’la düşmanca ilişkileri olan ülkeler değildir. Tam tersine, İran ile ABD arasında yakın dönemde yürütülen diplomatik süreçlerde Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır’ın arabuluculuk ve gerilimi düşürme rollerinin bulunduğu İran’ın resmî ajansı tarafından da kayda geçirilmiştir.

Üstelik İran›ın uzun vadeli çıkarları açısından düşünülürse, Mekke Anlaşması›ndan kategorik biçimde rahatsız olmak yerine onun taşıdığı imkânı görmek çok daha anlamlıdır.

Bugün İran’ın her vesileyle ifade ettiği temel güvenlik problemi nedir? Bölgenin sürekli ABD, İsrail veya başka dış güçlerin müdahalesine açık olması değil midir? İran, kendi güvenliğini büyük ölçüde bu dış müdahale tehdidine karşı kurduğu bir strateji üzerinden tanımlamıyor mu?

Öyleyse Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır, Irak ve diğer bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini giderek daha fazla kendilerinin üretmesi, teorik olarak İran’ın da çıkarına olmalı. Ama İran’ın herkesten gizlediği başka bir gündemi ve ittifak çevresi varsa, bunun muhasebesi de ayrıca yapılmalı.

Başlıklar :PolitikaDiplomasiYasin Aktay
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026