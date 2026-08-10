Sanıktan borç para isteyen hakim meslekte kalmamalıdır

Bazı meslekler vardır ki bu mesleklerde görev yapanların çok dikkatli olması gerekmektedir. Bu mesleklerde yanlış yapanın o meslekte kalması daha büyük sorunlara yol açar. Yanlış yapanın sistemde kalması sisteme çok büyük hasar verebilmektedir.

Kir ve toza tahammül etmeyen meslekler

Bazı meslekler vardır ki bu mesleklerde görev yapan kamu görevlilerinin bazı yanlışları yapma lüksü yoktur. İlk bakışta Din Hizmetleri Sınıfında görev yapan müftü ve imamlar bu kategoride yer alırlar.

Allah korusun bu kişilerin en küçük ahlaki zafiyeti bu kişilerin mesleklerini yapmasına engel olur. Her şeyden önce bunların arkasında namaz kılacak cemaat oluşmaz ve o kişiler mesleği bırakmak veya başka görevler yapmak zorunda kalırlar. Yani parmaklar sürekli olarak bu kişileri gösterir ve dedikodu alır yürür.

Aynı şekilde hakim ve savcılar da bu kapsamdadır. Bunların hakkında da küçük bir şayia veya leke verdikleri kararları tartışmalı hale getirir. Velev ki bunlar doğru karar verseler de önceden yaptıkları hatalar mesleğin yapılmasını ve verilen kararları sıkıntılı hale getirir. Adı çıkana kadar canı çıksın diye bir atasözümüz vardır ya bu mesleklerdeki sıkıntı tm da böyle bir şeydir. Özetle bu mesleklerde yanlış yapanlar tövbe etseler de hiçbir zaman eski hale gelemezler.

Amacımın meslek mensuplarını rahatsız etmek olmadığını herhalde hatırlatmama gerek yoktur. Israrla bu mesleklerin önemini ve bu meslek mensuplarının görevlerini yapmalarının zorluklarını belirtiyorum. Bu meslek mensupları kendisinin yanında akrabalarının yanlışlarından da yıpranırlar.

Bu kapsamda Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun internet sitesinde yer alan bir cezayı ve içeriğini açıklamaya çalışacağım.

Bu cezayı alan Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi meslekte kalmamalıdır

Yukarıda da belirttiğimiz üzere bazı fiilleri işleyen hakim ve savcıların bir gün bile kürsüde bulunması doğru değildir. Bunların kürsüde kalmaları hem kendilerine hem de içinde bulunduğu mesleğe yüktür.

Bu kapsamda HSK’nın internet sayfasında yer alan yer değiştirme cezasına ilişkin bir örneğe aşağıda yer vererek konuyu açıklamaya çalışacağız.

Yer değiştirme cezası alan Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi .... hakkında yapılan soruşturmada;

1-) Müstemiren görev yaptığı...... Ağır Ceza Mahkemesinin ... esas sayılı dosyasının sanıklarından .....11.000.00 Türk lirası borç para istediği, ...... ise 11.300.00 TL borç para aldığı,

2-) Cumhuriyet Savcıları ..............., Hakimler ................ isimli vatandaş olmak üzere bir çok kişiden değişik gerekçelerle borç para istediği, bazılarından ise aldığı,

3-) Kesinleşmiş borçları nedeniyle borcunu kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olduğu, görülüyor. Bu Cümleden olarak;

a-) ....... İcra Müdürlüğünün ..... dosyasında 8.985.00 Türk lirası borcu için Garanti Bankası,

b-)....İcra Müdürlüğünün ... sayılı dosyasında 18.350.00 Türk lirası borcu nedeniyle ... Bankası,

c-) ...... İcra Müdürlüğünün ..... sayılı dosyasında ise 18.298.64 Türk lirası borcu sebebiyle M. K. Atikeler, Tarafından hakkında takip yapıldığı, görülmektedir.

Sanıktan ödünç para isteyen hakim meslekte kalmamalıdır

Ağır Ceza Mahkemesi Üyesine isnat olunan eylemlere ilişkin soruşturma dosyasının incelenmesi sonucunda;

1- ....... inci Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi olarak görev yapan ilgilinin görev yaptığı yerdeki bazı kişilerden ve çalıştığı adliye personeli dâhil bir çok meslektaşından borç para adı altında para istediği ve bir kısmından aldığı, ayrıca görev yapmış olduğu mahkemede sanık olarak yargılanan kişilerden dosya ile ilgisi olmasa bile ödünç para istediği ve birisinden aldığı dosya kapsamındaki bilgi, belge ve tanık beyanlarından anlaşılmakla; soruşturmanın (1) ve (2) inci maddeleri birlikte değerlendirilmek suretiyle ilgilinin eylemlerine uyan 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi gereğince yer değiştirme cezası ile cezalandırılmasına;

2- Soruşturmanın (3/a ve b) maddelerinde isnat olunan eylemlerin ilgili hakkında aynı dönemde yürütülen icra takiplerine ilişkin olan ve henüz karar verilmeyen Dairemizin ..... esas sayılı dosyasında birleştirilmesine; Soruşturmanın (3/c) maddesinde belirtilen ve kesinleşmiş borcunu ödememesi nedeniyle ............... İcra Müdürlüğünün ..... sayılı dosyasında hakkında icra takibi yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, eylemine uyan 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 66 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince kademe ilerlemesini durdurma cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

Hakimlik ve savcılık görevi başka mesleklere benzemez

Hakimlik ve savcılık mesleği hiçbir mesleğe benzemez. Zira Türk Milleti adına karar veren başka hiçbir meslek yoktur. Bu mesleklerin önemini anlatmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bu meslek mensupları hakkında oluşan küçük bir şüphe görevin yapılmasını sıkıntıya sokar. Şimdi de gelelim ceza alan hakime ve cezaya gerekçe olan fiile.

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde; “Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek ve görev sırasında olmasa dahi çıkar sağlamak amacı ile verilen hediyeyi kabul veya iş sahiplerinden borç istemek veya almak,” ifadesi yer almaktadır.

Dosyadaki fiiller dikkatli bir şekilde incelendiğinde bu kişinin mesleğin şeref ve nüfuzunu veya şahsi onur ve saygınlığını yitirdiği görülecektir. Bu kişinin meslekte kalması hem kendisine hem de mesleğine zarar verecektir.

Bu nedenle 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun disiplin cezaları yeniden gözden geçirilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde çürük elmaların sistem dışına çıkarılması oldukça zordur.