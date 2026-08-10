Çok kutuplu dünyada ekonomi, enerji ve ticaret mimarisi

Mekke Ortak Savunma Anlaşması, yalnızca Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ilişkilerde değil, Orta Doğu, Güney Asya ve Doğu Akdeniz’i kapsayan geniş bir coğrafyada yeni bir bölgesel işbirliği platformu olarak öne çıkmaktadır.

Küresel sistemin tek kutupluluktan çok kutupluluğa evrildiği bu süreçte Mekke Anlaşması, bölgesel aktörlerin güvenliklerini, ekonomilerinin geleceğini ve enerji arz ve talep güvenliklerini tayin etme iradesini simgelemektedir.

Böylelikle bu iş birliğinin, daha önce farklı ülkelerden sağlanan güvenlik şemsiyesine alternatif bir nitelik kazanacağı öngörülmektedir.

MEKKE ANLAŞMASI'NDAN BEKLENTİLER

Bu anlaşmada taraf olan ülkelerin avantajlı tarafları olarak öne çıkan savunma sanayi, finansal güç ve küresel enerji piyasalarındaki kilit rolü ve nükleer enerji gücü bölgesel dengeleri değiştirme potansiyeli bulunmaktadır.

Savunma sanayi alanında işbirliği özellikle Türkiye’nin savunma sanayindeki deneyimi, üretimi ve ülkeler arasındaki entegrasyonu anlaşmayı imzalayan ülkelerin savunma ihtiyaçlarında dışa bağımlılığını azaltacaktır.

Diğer yandan, Hürmüz boğazının kapanması dolayısıyla enerji arz ve talep güvenliğinde meydana gelen tehditlerin önlenmesi için ülkeler arasındaki işbirliği hem küresel boyutta hem de ülkelerin arz ve talep güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.

Dolayısıyla, yeni dönemde bölgedeki işbirliği sayesinde Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu’ndaki enerji nakil güzergahlarının güvenli hale gelmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

En önemlisi de, küresel deniz ticaret yollarının güvenliği tahkim edilerek bölge ülkeleri tarafından hayata geçirilecek ekonomik koridorlarının ve bölgesel transit koridorların daha güvenli hale gelmesi sağlanacaktır.

ANLAŞMANIN ÇOK KUTUPLU DÜNYADA ANLAMI

Bu anlaşma ile;

Bölgesel ve yerli bir ittifak ağı dönemi başlıyor.

Bölgesel çatışmaların yayılma riskine ve tehditlerine karşı güçlü ve proaktif bir duruş sergileniyor.

Müslüman ülkeler arasında savunmada, ekonomide, enerjide ve ticarette yeni işbirliği ortaya çıkıyor.

Kısacası, Doğu ile Batı arasında sıkışan Müslüman ülkelerin önderliğinde çok kutuplu dünya düzenine uyumlu ve yeni bir bölgesel işbirliği geliyor.