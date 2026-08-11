AB'nin adımları hepimizin menfaatine

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Orta Doğu’da kalıcı barış için iki devletli çözümün önemine işaret ederek, “Orta Doğu’da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız” dedi. Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Avusturya Başbakanı Christian Stocker’le ikili ve heyetler arası görüşme yaptı. Erdoğan ve Stocker, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katıldı. Konuşmasında bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Avusturya’nın, Suriye’nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmasını önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

BALKANLAR’DA İSTİKRAR SÜRECEK

Orta Doğu’da kalıcı barış için iki devletli çözümün önemine işaret eden Erdoğan, “Orta Doğu’da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız” dedi. Gazze’deki insani duruma da değinen Erdoğan, “Sayın Şansölye’nin de bilhassa hassasiyet gösterdiği Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor” diye konuştu. Türkiye ve Avusturya’nın Balkanlar’da istikrarın sürmesine büyük önem verdiğini belirten Erdoğan, “İlişkilerimizde yakaladığımız bu olumlu ivmenin devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR

Erdoğan konuşmasında, Türkiye-Avusturya ilişkilerinde olumlu bir ivme yakalandığını belirterek, “Avusturya Türk toplumunun huzur ve refahına verdiğimiz önemi bugünkü görüşmemizde vurguladık. Türkiye-AB ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk” dedi. Erdoğan ekonomik ve ticari ilişkilere ilişkin olarak, “Avusturya ile ilişkilerimizde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. Ticaret hacmi hedefimiz bu yıl 5 milyar dolar” ifadelerini kullandı. Türkiye’de binden fazla Avusturya firmasının faaliyet gösterdiğini belirten Erdoğan, iki ülke arasında yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayii alanlarında önemli iş birliği potansiyeli bulunduğunu söyledi.

HEPİMİZİN MENFAATİNE OLACAK

Erdoğan, “Avusturya ile Orta Koridor’u güçlendirecek stratejik nitelikte iş birliğini birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyoruz” dedi. Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Erdoğan, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi konusunda Avrupa Birliği’ne çağrıda bulundu. Erdoğan, “Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi başta olmak üzere AB’nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olacağını vurguladık” diye konuştu.

Türkiye kilit ülke

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısındaki konuşmasında, Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilere ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlen-dirmelerde bulundu. Stocker, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi yönündeki çabalarını takdir ettiklerini belirterek, Orta Doğu’da da Türkiye’nin önemli bir ağırlığa sahip olduğunu söyledi.

TÜRKİYE’NİN SESİNİN BİR AĞIRLIĞI VAR

Stocker, “Türkiye kökenli 300 binden fazla insan Avusturya’da yaşıyor. Ekonomik iş birliğine baktığımız zaman çok güçlü bir iş birliğimiz var” dedi. “Orta Doğu’ya baktığımız zaman Türkiye’nin sesinin bir ağırlığının olduğunu görüyoruz” diye konuşan Stocker, göç ve güvenlik konularında da Türkiye’nin önemine vurgu yaptı: Göç konusunda Türkiye çok önemli bir kilit ülke. Güvenlik konusunda da öyle.

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