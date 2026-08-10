Kötü kokunun kaynağı belli oldu: İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın fabrikasına milyonluk ceza
Kocaeli’nin Dilovası ilçesini bir süredir adeta esir alan ve vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yağ fabrikası çıktı. Fabrikaya yaklaşık 1 milyon TL ceza kesildi.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde vatandaşların uzun süredir şikayet ettiği kötü kokunun kaynağı belli oldu.
Dilovası ilçesinde bir süredir vatandaşların yoğun şekilde şikayetine konu olan kötü kokunun kaynağı tespit edildi. Kötü kokunun kaynağının Türkkan Yağ A.Ş.’den geldiği belirlenince fabrikaya yaklaşık bir milyon TL ceza kesildi.
Fabrikanın dört silosundan birinde yanma meydana geldiği, ürünün sahaya alınarak iş makineleriyle müdahale edilmesi sırasında yoğun kokunun oluştuğu, bununla birlikte yurt dışından yüksek miktarda soya fasulyesi ithal edilmesi ve ürünün uzun süre sahada beklemesi sebebiyle bozulma ve ısınmaya bağlı olarak koku oluşumunun arttığı belirlendi.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.