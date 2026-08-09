Kocaeli'de kahreden olay: Ablasını kurtarmak için denize giren 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren ablasını kurtarmak için denize giren 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Kandıra ilçesi Kumcağız Sahili’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren bir kadın dalgaların artmasıyla boğulma tehlikesi geçirdi.
Ablasının yardımına koşan 19 yaşındaki Arif Tosun da denize girdi. Tosun ve ablası ekipler tarafından kurtarılarak sudan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Arif Tosun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ablasının ise kurtarıldığı öğrenildi.
Olayın ardından olumsuz hava şartları nedeniyle bölgede denize girmek yasaklandı.
Arif Tosun’un cenazesi Kullar Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
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