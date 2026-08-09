Avrupa yollarında 'Osmanlı' rüzgarı esecek

Tasarımın 2. Abdülhamid’in dördüncü kuşak torunu Orhan Osmanoğlu tarafından da incelendiğini ve beğenildiğini ifade eden Tuncay, ilerleyen süreçte benzer konseptte yeni projeler hazırlayacaklarını sözlerine ekledi. Tuncay, "Türk olmaktan gurur duyuyoruz. Türk bayrağı dalgalandığında bizim duygularımız kabarıyor. Bir iki tane daha böyle projemiz var, inşallah daha güzeli olacak. Bu bir tecrübe diyelim, bundan sonraki inşallah daha iyi olur" diye konuştu.