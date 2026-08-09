Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gençliğin Başkenti” dediği Kocaeli sporla büyüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gençliğin Başkenti” olarak tanımladığı Kocaeli, spor alanında da vizyon projelere imza atmayı sürdürüyor. Kocaeli, Türk Milli Takımı’nın şampiyonluğu göğüslediği Sualtı Hokeyi Gençler Dünya Şampiyonası’nın ardından şimdi de Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Güreş Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvaya 24 farklı ülkeden 433 sporcu katıldı.