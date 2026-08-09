Kandıra ilçesinde tüm sahillerde denize girmek yasaklandı
10:07, 09/08/2026, Pazar
IHA
Kandıra
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık, can güvenliği gerekçesiyle yasağın saat 09.00’dan itibaren bir gün boyunca uygulanacağını duyurdu.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Bir gün süreyle yasaklandı
Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla bugün saat 09.00 itibarıyla ilçe sınırlarındaki tüm sahillerde denize girilmesinin bir gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
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Başlıklar :kandırakocaelidenize giriş yasağı
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