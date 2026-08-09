3 ülkeye yeni isim: Atama kararları Resmi Gazete'de
09:24, 09/08/2026, Pazar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)
Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye’nin İzlanda, Ukrayna ve Hollanda büyükelçilikleri ile BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliğinde görev değişikliğine gidildi. Atamalara ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanırken, üç ülkedeki büyükelçiler de değişmiş oldu.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de büyükelçiliklere yapılan yeni atamalar yayınlandı.
3 ülkenin büyükelçisinde değişim
Karara göre, İzlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ukrayna nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yapan
Mustafa Levent Bilgenatandı.
Ukrayna nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Hollanda Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi
Fatma Ceren Yazgangetirildi.
Hollanda Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi
Burak Akçaparatandı.
Cenevre Ofisi'ne yeni atama
Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise
Ayşe Sözen Uslueratandı.
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