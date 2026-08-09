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Dolandırıcıların e-Devlet ve UETS tuzağına dikkat: Tek tıkla tüm bilgileriniz gidebilir

Dolandırıcıların e-Devlet ve UETS tuzağına dikkat: Tek tıkla tüm bilgileriniz gidebilir

10:21, 09/08/2026, PazarG: Güncelleme: 10:21, 09/08/2026, Pazar
DHA
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Dolandırıcıların e-Devlet ve UETS tuzağına dikkat: Tek tıkla tüm bilgileriniz gidebilir
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Dolandırıcılar bu kez UETS ve e-Devlet’i taklit ederek vatandaşları tuzağa düşürüyor. Gerçeğinden ayırt edilmesi zor sahte e-postalardaki bağlantıya tıklayanların bilgileri ele geçirilirken, bazı dosyalarla telefon ve bilgisayarların kontrolü de saldırganlara geçebiliyor.

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcıların bu kez UETS'yi taklit ederek vatandaşları hedef aldığını söyledi.

Gerçeğinden ayırt edilmesi güç sahte e-postalarla kullanıcıların e-Devlet bilgilerini ele geçirmeye çalışan dolandırıcıların, zararlı yazılımlar aracılığıyla telefon, tablet ve bilgisayarların kontrolünü de ele geçirebildiğini belirten Kırık, vatandaşlara yalnızca resmi internet adresleri üzerinden işlem yapmaları uyarısında bulundu.

'Logoları da taklit etmişler'

Dolandırıcıların her geçen gün farklı yöntemler geliştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Ali Murat Kırık,
"Bu seferki yöntem şeytanın bile aklına gelmeyecek şekilde karşımıza çıktı"
dedi. UETS'nin birebir kopyalandığını belirten Kırık, mahkeme ya da noterden gönderilmiş izlenimi veren e-postalarla vatandaşların korku ve panik duygusunun istismar edildiğini ifade etti. Kırık,
"Logoları da taklit etmişler. Biz de 'Mahkemeden ne gelmiş, noterden ne gelmiş' diyerek otomatik olarak bağlantıya tıklıyoruz. Sorun da tam bundan sonra başlıyor"
 diye konuştu.

Sahte e-devlet sayfasına yönlendiriyorlar

Bağlantıya tıklayan kullanıcıların gerçeğine çok benzeyen sahte e-Devlet ekranına yönlendirildiğini anlatan Kırık, bu aşamadan sonra girilen kimlik ve şifre bilgilerinin doğrudan siber saldırganların eline geçtiğini söyledi. e-Devlet hesaplarında kişisel verilerden banka ve iletişim bilgilerine kadar çok sayıda kritik bilginin bulunduğunu belirten Kırık,
"TC kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girdikten sonra bilgileriniz doğrudan siber korsanların veri tabanına aktarılıyor. Daha sonra bu bilgiler sizin adınıza dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılıyor"
dedi.

'Kripto para üzerinden fidye talep ediyorlar'

Sahte e-postalara eklenen Excel dosyalarının da yeni bir risk oluşturduğunu belirten Kırık, dosyaların aslında uzaktan erişim sağlayan Truva atı (RAT) yazılımı içerdiğini söyledi. Kırık,
"Excel dosyası gibi görünen bu yazılımla cihazlarınıza erişim sağlıyorlar. Hem e-Devlet şifrenizi hem cihazınızın kontrolünü ele geçiriyorlar. Daha sonra kişisel verilerinizi kullanmakla tehdit ederek sizden kripto para üzerinden fidye talep ediyorlar"
 diye konuştu.

'Gönderen adresini mutlaka kontrol edin'

Vatandaşların görünen gönderen adına aldanmaması gerektiğini vurgulayan Kırık, dolandırıcıların e-posta gönderici adını kolaylıkla değiştirebildiğini söyledi. Resmi kurumların 'gov.tr' uzantısını kullandığını hatırlatan Kırık, "E-postanın üzerine tıklayarak gerçek gönderen adresini mutlaka kontrol edin. 'gov.tr' dışında farklı uzantılar gördüğünüzde bu mesajlara hiçbir şekilde itibar etmeyin" dedi.

'Resmi sitelerden giriş yapın'

Vatandaşların e-posta veya SMS ile gelen bağlantıları kullanmaması gerektiğini belirten Kırık, "Tebligat sistemine internet üzerinden zaten erişebilirsiniz. Gelen bağlantıya tıklamanıza gerek yok. Bizzat e-Devlet mobil uygulamasını kullanın ya da adres çubuğuna
'turkiye.gov.tr'
 yazarak giriş yapın. Size 'noterden ihtar var', 'mahkemeden dosya açıldı' gibi gelen mesajlara asla itibar etmeyin" diye konuştu. Dolandırıcılık mağdurlarının vakit kaybetmeden e-Devlet şifrelerini değiştirmesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması gerektiğini belirten Kırık, zararlı yazılımın bulaştığından şüphe edilen telefon, bilgisayar ve tabletlerin de formatlanmasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.
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Başlıklar :sahte e-tebligatsiber dolandırıcılıksahte e-postae-devlet şifresi
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