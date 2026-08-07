Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması açıklaması: 'Tüm kardeş ülkelerin katılımına açık'
, CumaG: Güncelleme: 17:42, 07/08/2026, Cuma17:09, 07/08/2026
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde üçlü savunma anlaşması imzaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Mekke Anlaşması' ile ilgili olarak "Anlaşma tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Anlaşma hiç bir ülkeyi hedef almamaktadır" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği günübirlik çalışma ziyareti kapsamında, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bölgesel güvenlik mimarisini yeniden şekillendirecek tarihi
"Mekke Ortak Savunma Anlaşması"imzalandı.
Erdoğan bugün Mekke'de imzalanan ve Suudi Arabistan ve Pakistan ile savunma paktını içeren
'Mekke Anlaşması'na ilişkin açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
"Anlaşma tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Anlaşma hiç bir ülkeyi hedef almamaktadır"dedi.
Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
Ziyaretimde aziz kardeşlerim Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya geldik. Bu vesileyle üç ülke olarak Ortak Savunma Anlaşması imzaladık.
"Tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır"
Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma iş birliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır. BM Şartı'nın 51'inci maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır.
Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde, diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir. Ziyaretimizin, istişarelerimizin ve imzaladığımız anlaşmanın tüm bölgemiz için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum.
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