Dilencinin üzerinden çıkan para tutarı herkesi şoke etti

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim Gençer, dilencilik yapan kişilerin, vatandaşların manevi duygularını sömürdüklerini belirterek,

"Bugün şehir genelinde dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Bir dilencinin üzerinden 25 bin 190 lira çıktı. Bizim görev sınırlarımız belirli; bu dilencileri topluyoruz, üzerinden çıkan parayı tespit ediyoruz, gerekli işlemleri yaptıktan sonra tekrar bırakmak zorundayız. Vatandaşlarımız bu konuda zabıtamıza yardımcı olurlarsa çok seviniriz. Verilen bu paraların yerine gitmediğini düşünüyoruz. Bu şahıslar, manevi duygularınızı sömürerek sizden para talebinde bulunuyor. Şahıslar bunları meslek haline getirmiş durumdalar. Mümkünse vatandaşlarımız bu gibi kişilere yardımda bulunmasınlar"