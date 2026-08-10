Dilencinin üzerinden çıkan para tutarı herkesi şoke etti
15:41, 10/08/2026, Pazartesi
DHA
Dilenci
Kırıkkale'de dilencilik yapan kadının üzerinden 25 bin 190 lira çıktı. Zabıta ekipleri, paraya el koyup kadın hakkında 1764 lira idari para cezası uyguladı.
Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde, Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hüseyin Kahya Parkı’nda dilencilik yaptığı tespit edilen A.E. (77), ekipler tarafından Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan kontrollerde kadının üzerinden 25 bin 190 lira çıktı. Zabıta ekiplerinin yaptığı sayımın ardından tutanak tutularak paraya el konulurken, A.E.’ye ise 1764 lira idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim Gençer, dilencilik yapan kişilerin, vatandaşların manevi duygularını sömürdüklerini belirterek,
"Bugün şehir genelinde dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Bir dilencinin üzerinden 25 bin 190 lira çıktı. Bizim görev sınırlarımız belirli; bu dilencileri topluyoruz, üzerinden çıkan parayı tespit ediyoruz, gerekli işlemleri yaptıktan sonra tekrar bırakmak zorundayız. Vatandaşlarımız bu konuda zabıtamıza yardımcı olurlarsa çok seviniriz. Verilen bu paraların yerine gitmediğini düşünüyoruz. Bu şahıslar, manevi duygularınızı sömürerek sizden para talebinde bulunuyor. Şahıslar bunları meslek haline getirmiş durumdalar. Mümkünse vatandaşlarımız bu gibi kişilere yardımda bulunmasınlar"dedi.
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