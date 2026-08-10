Konya Belediye Başkanı Altay: Larende kazısı Konya tarihine etki edecek bir keşif oldu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Darülmülk Projesi’nin en önemli ayaklarından biri olan Larende Kapısı ve sur duvarlarının ortaya çıkarılmasıyla ilgili yürütülen kazı çalışmalarını inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalarla ilgili Başkan Altay’a bilgi veren Konya Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan, dış surlar üzerinde çok kapsamlı bir kazı yaptıklarını belirterek, “Bu surlar, hem Konya tarihi için hem Selçuklu tarihi için çok önem arz etmekte. Çıkan veriler, çıkan mimari bizi gayet memnun etmekte. İnşallah görülebilir, izlenebilir bir hale getireceğiz. Bu çalışmalarımız devam edecek. Biz başta Konya Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere bu çalışmalarımızda katkı sunanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

“Çok titiz bir çalışma neticesinde surun büyük bir kısmı ortaya çıkarıldı”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Larende Caddesi’nde büyük hayalin gerçeğe dönüştüğüne şahitlik edildiğini belirterek, “Burada hatırlayacağınız üzere inşaat malzemecilerinden oluşan bir yapı stoku vardı. Onları Ereğli yolundaki yeni alanlarına taşıyarak buradaki kentsel dönüşüm çalışması kapsamında dükkanları kaldırdık ve Konya'nın dış surlarının olduğunu hayal ettiğimiz yerde kazılara başladık. Aslında bu kadar muhkem bir şekilde korunduğunu düşünmüyordum. Özellikle Larende kapısının bulunduğu alanda arkeolojik kazı yapan ekibe teşekkür ediyorum. Çok titiz bir çalışma neticesinde surun büyük bir kısmı ortaya çıkarıldı ve şimdi rekonstrüksiyonla ilgili çalışmalar yürütülüyor” dedi.

“Konya tarihine ışık tutacak işler ortaya çıkıyor”

İlk defa bütüncül bir şekilde Konya’nın dış surlarına ulaşmış olduklarını aktaran Başkan Altay, şöyle devam etti:

“Eskiden bazı kazılarda küçük parçalar bulunuyor ve onlar korunuyordu ama şu anda Sahib Ata ile Sırçalı arasında ortaya çıkan bulgular Konya tarihine ve Selçuklu tarihine geçecek nitelikte. İnşallah tamamlandığında Selçuklu surlarının ortaya çıktığına, Larende Kapısı'nın tekrar ortaya çıktığına da şahitlik etmiş olacağız. Büyük bir emek var. Kaza alanında çalışan herkese çok teşekkür ediyoruz. Müze Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Baştan beri sürecin yürütülmesinde çok büyük bir katkı sağladılar. Tamamlandığında Sahib Ata Medresesi, Larende Kapısı ve Sırçalı Medrese bir aks olarak, Konya tarihine geçecek bir iş olarak ortaya çıkmış oluyor. Suriçi diye tabir ettiğimiz alanda Darülmülk Projesi kapsamında bir taraftan restorasyon çalışmaları, bir taraftan kamulaştırma, bir taraftan da rekonstrüksiyon çalışmaları yürütüyoruz. Aslında ifade ettiğimiz şey pazılın parçalarını tek tek koyuyoruz ve Konya tarihine ışık tutacak işler ortaya çıkıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

“Konya tarihine etki edecek bir keşif oldu”