Konya Belediye Başkanı Altay: Larende kazısı Konya tarihine etki edecek bir keşif oldu
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihi açısından büyük önem arz eden Larende Kapısı ve sur duvarlarının ortaya çıkarılması çalışmalarında büyük bir hayalin gerçeğe dönüştüğüne şahitlik ettiklerini söyledi. Çok titiz bir çalışma neticesinde dış surların büyük bir kısmının ve Larende Kapısı’nın ortaya çıkarıldığını kaydeden Başkan Altay, “Sahib Ata ile Sırçalı arasında ortaya çıkan bulgular Konya tarihine ve Selçuklu tarihine geçecek nitelikte. Belki ileride kazılar devam ettikçe surun diğer parçalarının da çıktığına şahitlik edeceğiz ama şu anda çıkan Larende Kapısı ve etrafındaki burçlar ve surlar bile Konya tarihine etki edecek bir keşif oldu. İnşallah Rabbim tamamlamayı da nasip etsin diye dua ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Darülmülk Projesi’nin en önemli ayaklarından biri olan Larende Kapısı ve sur duvarlarının ortaya çıkarılmasıyla ilgili yürütülen kazı çalışmalarını inceledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalarla ilgili Başkan Altay’a bilgi veren Konya Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan, dış surlar üzerinde çok kapsamlı bir kazı yaptıklarını belirterek, “Bu surlar, hem Konya tarihi için hem Selçuklu tarihi için çok önem arz etmekte. Çıkan veriler, çıkan mimari bizi gayet memnun etmekte. İnşallah görülebilir, izlenebilir bir hale getireceğiz. Bu çalışmalarımız devam edecek. Biz başta Konya Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere bu çalışmalarımızda katkı sunanlara teşekkür ediyoruz” dedi.
“Çok titiz bir çalışma neticesinde surun büyük bir kısmı ortaya çıkarıldı”
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Larende Caddesi’nde büyük hayalin gerçeğe dönüştüğüne şahitlik edildiğini belirterek, “Burada hatırlayacağınız üzere inşaat malzemecilerinden oluşan bir yapı stoku vardı. Onları Ereğli yolundaki yeni alanlarına taşıyarak buradaki kentsel dönüşüm çalışması kapsamında dükkanları kaldırdık ve Konya'nın dış surlarının olduğunu hayal ettiğimiz yerde kazılara başladık. Aslında bu kadar muhkem bir şekilde korunduğunu düşünmüyordum. Özellikle Larende kapısının bulunduğu alanda arkeolojik kazı yapan ekibe teşekkür ediyorum. Çok titiz bir çalışma neticesinde surun büyük bir kısmı ortaya çıkarıldı ve şimdi rekonstrüksiyonla ilgili çalışmalar yürütülüyor” dedi.
“Konya tarihine ışık tutacak işler ortaya çıkıyor”
İlk defa bütüncül bir şekilde Konya’nın dış surlarına ulaşmış olduklarını aktaran Başkan Altay, şöyle devam etti:
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