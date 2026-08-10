Konya Cezaevinde isyan çıktı iddiası sonrası açıklama: 8 kişi gözaltına alındı

Sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden yayılan provokatif içeriklere karşı yargı mekanizmaları da hızla devreye girdi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan süreçte "isyan çıktı, ölü ve yaralılar var" şeklindeki gerçeğe aykırı paylaşımlarla kamuoyunu yanıltan ve toplumsal infiale neden olmaya çalışan şahısları mercek altına aldı. Başlatılan titiz soruşturma kapsamında, manipülatif bilgi yaydığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "10.08.2026 tarihli bazı basın yayın kuruluşu ve sitelerde, 'Konya Cezaevinde İsyan Çıktı' şeklinde haber yapıldığı görülmüştür. Bahse konu haberlerin asılsız olduğu, Konya Cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığından bu tarz haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. Devletin yetkili kurumlarınca bu tarz dezenformasyona karşı gerekli inceleme ve takip yapılmaktadır'' denildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve adli işlemlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

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