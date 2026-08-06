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Bu otelde konaklamak bedava: Tek bir şey istiyorlar

Bu otelde konaklamak bedava: Tek bir şey istiyorlar

16:12, 06/08/2026, Perşembe
AA
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Bu otelde konaklamak bedava: Tek bir şey istiyorlar

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Timur ve Handan Bulut çifti, sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları aileleri "köy oteli" diye tabir ettikleri çiftliklerinde misafir ediyor, karşılığında ise tek bir şartı var.

37 yaşındaki Timur Bulut, Konya'da işlettiği unlu mamuller dükkanını Kovid-19 salgını döneminde kapatıp dedesinin Esentepe Mahallesi'ndeki çiftliğine yerleşti.


İlk yıllarda hayvancılık yapan Bulut, daha sonra tarıma yönelerek buğday, ayçiçeği, havuç ve patates gibi ürünler yetiştirdi.

37 yaşındaki Timur Bulut, Konya'da işlettiği unlu mamuller dükkanını Kovid-19 salgını döneminde kapatıp dedesinin Esentepe Mahallesi'ndeki çiftliğine yerleşti.İlk yıllarda hayvancılık yapan Bulut, daha sonra tarıma yönelerek buğday, ayçiçeği, havuç ve patates gibi ürünler yetiştirdi.

Çiftliğe gelen arkadaşlarının konaklaması için bir oda, salon ve mutfaktan oluşan küçük ve sade bir ev yapan Bulut, iki sene önce Handan Bulut ile evlenince sosyal medyadan tanıştığı aileleri, "köy oteli" diye tabir ettikleri bu evde misafir etmeye başladı.

Çiftliğe gelen arkadaşlarının konaklaması için bir oda, salon ve mutfaktan oluşan küçük ve sade bir ev yapan Bulut, iki sene önce Handan Bulut ile evlenince sosyal medyadan tanıştığı aileleri, "köy oteli" diye tabir ettikleri bu evde misafir etmeye başladı.

Çiftliklerindeki işler için ekim-hasat dönemlerinde 7-8 işçi çalıştıran çift, köy hayatını ve çiftçiliği deneyimlemek isteyen aileleri çiftlikte konuk ediyor.

Çiftliklerindeki işler için ekim-hasat dönemlerinde 7-8 işçi çalıştıran çift, köy hayatını ve çiftçiliği deneyimlemek isteyen aileleri çiftlikte konuk ediyor.

Sosyal medya üzerinden rezervasyon alan Bulut ailesi, 2-3 gece misafir ettikleri ailelerden konaklama, yeme-içme ücreti talep etmiyor, bunun karşılığında çiftlikte yapılması gereken işler için destek alıyor.


Bulut çifti, çiftlikteki konaklama kapasitesi dolayısıyla 2-3 günlük periyotlarda en fazla bir aile kabul ediyor.

Sosyal medya üzerinden rezervasyon alan Bulut ailesi, 2-3 gece misafir ettikleri ailelerden konaklama, yeme-içme ücreti talep etmiyor, bunun karşılığında çiftlikte yapılması gereken işler için destek alıyor.Bulut çifti, çiftlikteki konaklama kapasitesi dolayısıyla 2-3 günlük periyotlarda en fazla bir aile kabul ediyor.

"Yeni bir başlangıçla köye yerleştim"

Timur Bulut, 2020 yılında yerleştiği çiftlikte ilk olarak hayvancılık yaptığını, buradaki günlük işlerini videoya çekerek sosyal medyada paylaştığını anlattı.


Kendisine ulaşan takipçilerinin çiftliği görmek ve hayvanlarla vakit geçirmek istediğini anlatan Bulut, bu talepler üzerine misafirlerin konaklayabileceği bir ev yaptırdığını söyledi.

"Yeni bir başlangıçla köye yerleştim"Timur Bulut, 2020 yılında yerleştiği çiftlikte ilk olarak hayvancılık yaptığını, buradaki günlük işlerini videoya çekerek sosyal medyada paylaştığını anlattı.Kendisine ulaşan takipçilerinin çiftliği görmek ve hayvanlarla vakit geçirmek istediğini anlatan Bulut, bu talepler üzerine misafirlerin konaklayabileceği bir ev yaptırdığını söyledi.

"Yemekleri, misafirlerimizle aile gibi beraber yiyoruz"

Bulut, "Çiftliğimizde bizim kaldığımız küçük bir ev var. Bir de misafirlerimiz için 'köy oteli' dediğimiz 1 yatak odası, 1 oturma odası ve mutfağı olan bir evimiz var. Toprağa dokunmak isteyen insanları 'köy oteli'nde misafir ediyoruz. Bizimle 2-3 gün köy hayatını, toprağı, çiftçiliği deneyimliyorlar. Biz onlardan herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Ücretini bahçemizde, tarlamızda döktükleri alın teriyle ödüyorlar. Biz de onlara, çalışma performansına göre yemek menüsü belirliyoruz. Eğer ki çalışma performansları iyiyse, o zaman Handan'ın o mükemmel yemeklerinden, restoran tecrübesinden faydalanıyorlar. Yemekleri, misafirlerimizle aile gibi beraber yiyoruz"

"Yemekleri, misafirlerimizle aile gibi beraber yiyoruz"Bulut, "Çiftliğimizde bizim kaldığımız küçük bir ev var. Bir de misafirlerimiz için 'köy oteli' dediğimiz 1 yatak odası, 1 oturma odası ve mutfağı olan bir evimiz var. Toprağa dokunmak isteyen insanları 'köy oteli'nde misafir ediyoruz. Bizimle 2-3 gün köy hayatını, toprağı, çiftçiliği deneyimliyorlar. Biz onlardan herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Ücretini bahçemizde, tarlamızda döktükleri alın teriyle ödüyorlar. Biz de onlara, çalışma performansına göre yemek menüsü belirliyoruz. Eğer ki çalışma performansları iyiyse, o zaman Handan'ın o mükemmel yemeklerinden, restoran tecrübesinden faydalanıyorlar. Yemekleri, misafirlerimizle aile gibi beraber yiyoruz"

"Misafirlerimizden meyve fidanı istiyoruz"

32 yaşındaki Handan Bulut da Mersin'de kafe, restoran işletmeciliği yaptığını, evlendikten sonra çiftliğe yerleştiğini anlattı.


Gelen misafirlerden herhangi bir ücret almadıklarını ifade eden Handan Bulut, "Çiftliğin çevresini de ağaçlandırmak istiyoruz. Evimizin arkasında 8 dönümlük bize ait bir arazi var. Gelen misafirlerimizi buraya bir meyve fidanı getirsin, bağışlasın istiyoruz. 'Şurada da bir dikili ağacım var.' diyebilsinler. Bu sene geldi fidanını getirdi, seneye belki bir daha meyvesini toplamaya gelsin istiyoruz. Çevremizi de güzelleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Misafirlerimizden meyve fidanı istiyoruz"32 yaşındaki Handan Bulut da Mersin'de kafe, restoran işletmeciliği yaptığını, evlendikten sonra çiftliğe yerleştiğini anlattı.Gelen misafirlerden herhangi bir ücret almadıklarını ifade eden Handan Bulut, "Çiftliğin çevresini de ağaçlandırmak istiyoruz. Evimizin arkasında 8 dönümlük bize ait bir arazi var. Gelen misafirlerimizi buraya bir meyve fidanı getirsin, bağışlasın istiyoruz. 'Şurada da bir dikili ağacım var.' diyebilsinler. Bu sene geldi fidanını getirdi, seneye belki bir daha meyvesini toplamaya gelsin istiyoruz. Çevremizi de güzelleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Adana'dan ailesiyle gelen Yusuf Koştur, yıllık iznini değerlendirmek için çiftliğe geldiğini dile getirerek "Sosyal medyadan iletişime geçtik. Sakin bir hayat. Çok memnun kaldık, beğendik. Merakı olanlara tavsiye ederim, stres atmak için güzel oluyor" dedi.

Adana'dan ailesiyle gelen Yusuf Koştur, yıllık iznini değerlendirmek için çiftliğe geldiğini dile getirerek "Sosyal medyadan iletişime geçtik. Sakin bir hayat. Çok memnun kaldık, beğendik. Merakı olanlara tavsiye ederim, stres atmak için güzel oluyor" dedi.
Başlıklar :konyatatiloteltarımçiftçilik
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