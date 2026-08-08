Konya'da bisiklet şöleni: Avrupa’nın Bisiklet Başkentinde pedallar coşkuyla döndü

Konya Bisiklet Festivali’nin açılışı, Kalehan Ecdat Bahçesi’nde düzenlenen coşkulu törenle gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, burada yaptığı konuşmada festivalin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Avrupa Bisiklet Başkenti olan ve Türkiye’de 680 kilometre ile en uzun bisiklet yoluna sahip olan Konya’mıza böyle bir organizasyon yakışırdı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz " dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay açıklama yaptı.

"Türkiye’nin en büyük bisiklet festivalindeyiz"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya’nın her alanda başarılarıyla öne çıkan bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Türkiye’nin en büyük bisiklet festivalindeyiz. Bu işlerin bugüne kadar gelmesinde emeği olan tabii ki başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere ve onun ekip arkadaşlarına, hep birlikte koşturan teşkilatlarımıza, vekillerimize ve tabii ilçe belediye başkanı olarak kendimizi de dahil ederek, minnetlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Belediyecilik gönülleri de imar ve ihya etmek demektir"

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya’daki hizmetlerin her alanda titizlikle sürdürülmeye devam edeceğini belirterek, "Konya’da yaşayan bir vatandaş olarak değerli belediye başkanlarıma yaptıkları hizmetler için kalbi şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Belediyeciliğin sadece şehirleri imar ve ihya etmekten ibaret olmadığına değinen Özgökçen, "Konya’mızın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını taşıması hepimiz için ayrıca gurur verici bir hadisedir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Konya Bisiklet Festivali’ni bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum. Belediyecilik gönülleri de imar ve ihya etmek demektir. Bu noktada belediyelerimiz hamdolsun vizyonu geniş, ufku geniş, ihtiyaçları gören anlayışla çalışmalarına devam ediyor. Ben burada kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a ve değerli ekibine böylesine güzel bir festivali organize ettikleri için kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Herkesin güvenli bir şekilde bisiklet kullanacağı bir şehir için çaba sarf ediyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sözlerine festivale katılan Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) Başkanı Gian Francesco Lupatelli’ye Konya’ya kazandırılan "2026 Avrupa Bisiklet Başkenti" ünvanı için teşekkür ederek başladı.

Konya’nın sadece Türkiye’nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden birisi haline geldiğini vurgulayan Başkan Altay, " Yeşil alanlarımız, bisiklet yollarımız, festivallerimiz gün geçtikçe Konya markasının üzerine eklemeler yapıyor. Şu anda 680 kilometre bisiklet yoluyla Konya’mız Türkiye’de açık ara en çok bisiklet yoluna sahip il. Ama biz sadece bisiklet yolu uzunluğumuzla övünmüyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın, hanım kardeşlerimizin, büyüklerimizin güvenli bir şekilde bisiklet kullanacakları bir şehir haline dönüşmek için çaba sarf ediyoruz. İnşallah günlük hayatımızda bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullandığımızda bu yaptığımız yollar çok daha anlamlı hale gelecek" dedi.

"Bu yılı daha coşkulu bir şekilde kutlamak için çeşitli etkinlikler yapıyoruz"

Başkan Altay, Konya’nın bisikletle olan bağının geçmişten geldiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Konya geçmişinden bugüne kadar bisikletle anılan bir şehir. Avrupa Bisiklet Başkenti olarak bu yılı daha coşkulu bir şekilde kutlamak için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bisiklet Festivalimiz de bu manada bu etkinliklerimizin en başında geliyor. İnşallah Pazar günü saat 23.00’e kadar Ecdat Bahçesi’nde çocuklarımız için eğlenceli mekanlar, atölyeler, drone şovlarıyla birlikte onlarla bisikleti tanıştırmayı, bisiklet kullanımıyla ilgili zihinlerinde geleceğe dönük bir işaret oluşturmayı istiyoruz. En önemlisi de ailece güzel vakit geçirebileceğimiz bir ortamı oluşturmuş olacağız."

Başkan Altay tüm katılımcılara teşekkür etti

Tüm Konyalılara festivale gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür eden Başkan Altay, "Sizlerle burada bulunmak bizim için hakikaten çok kıymetli. Kıymetli hemşehrilerim, iyi ki varsınız. İyi ki bu şehre hizmet ediyoruz. İyi ki Konya’da yaşıyoruz ve bu güzel şehre, Selçuklu’nun darülmülkü, Hazreti Mevlana’nın şehrine hizmet etmek bizlere nasip oldu. Başta protokol üyelerimiz olmak üzere tüm katılımcılara tekrar teşekkür ediyor, çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Konyalılardan Başkan Altay’a teşekkür

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği festivallerin şehre renk kattığını belirten katılımcılar, bu yıl gerçekleştirilen etkinliklerle adeta festivallere doyduklarını belirtti. Özellikle aileleriyle birlikte katılabilecekleri etkinliklerin kendileri için güzel bir fırsat olduğunu söyleyen vatandaşlar, Konya’da sosyal hayatı canlandıran bu tür organizasyonların devam etmesini istediklerini belirterek, Başkan Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından gerçekleşen su perdesi, video mapping ve drone gösterisi ilgiyle takip edildi.

Konya Bisiklet Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bisiklet Festivali’nde; çocuklara yönelik atölyeler, bisiklet deneyim alanları, sahne ve parkur etkinlikleri, dijital deneyim alanları, akrobasi gösterileri, bisiklet enstalasyonları ve sosyal sorumluluk alanları yer alıyor.

2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya’da 9 Ağustos tarihine kadar 16.00 - 23.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak festival kapsamında 15 dijital atölye, 35 farklı atölye etkinliği ve 17 farklı konseptte bisiklet enstalasyonu ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Drone gösterileri, su perdesi video mapping uygulaması ve bisiklet video mapping gösterileri de festival coşkusuna renk katıyor.

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