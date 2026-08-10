26 haftadır tek bir gün bile ara vermediler: Balıkesir’den Gazze ve Doğu Türkistan’a vicdan nöbeti
Balıkesir Boykot Nöbeti gönüllüleri, Filistin ve Doğu Türkistan’da yaşanan zulümlere dikkat çekmek amacıyla 26 haftadır aralıksız dayanışma nöbeti tutuyor. Her hafta meydanlarda seslerini duyuran gönüllüler, dayanışmayı Gazze’ye ulaştırılan sıcak yemek yardımlarıyla da sürdürüyor.
Balıkesir’de bir araya gelen Boykot Nöbeti gönüllüleri, Filistin ve Doğu Türkistan’da yaşanan zulüm ve mağduriyetlere dikkat çekmek amacıyla başlattıkları dayanışma nöbetini 26 haftadır kesintisiz sürdürüyor.
Düzenli olarak gerçekleştirilen nöbetlerde Filistin ve Doğu Türkistan’da yaşananlara dikkat çekilirken, kamuoyunda farkındalık oluşturulması ve mazlum coğrafyaların sesinin daha geniş kesimlere ulaştırılması hedefleniyor.
Dayanışma Gazze'ye uzanıyor
Balıkesir Boykot Nöbeti gönüllülerinin çalışmaları yalnızca meydanlarda gerçekleştirilen nöbetlerle sınırlı kalmıyor.
Gönüllülerin desteğiyle Gazze’de sıcak yemek dağıtımları da gerçekleştiriliyor. Ağır insani şartlar altında yaşam mücadelesi veren Gazzeli ailelere ulaştırılan sıcak yemeklerle Balıkesir’de sürdürülen dayanışmanın sahaya taşınması amaçlanıyor.
“Bir tercih değil vicdani sorumluluk”
“Filistin ve Doğu Türkistan’daki kardeşlerimizin yanında olmak bizim için bir tercih değil, insani ve vicdani bir sorumluluktur. Balıkesir’den yükselen dayanışma sesimizi, zulüm sona erene kadar sürdürmeye devam edeceğiz.”
Balıkesir Boykot Nöbeti gönüllüleri, önümüzdeki dönemde de nöbetlere devam etmeyi, Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarını ise gönüllülerin desteğiyle büyütmeyi hedefliyor.
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