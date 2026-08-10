26 haftadır tek bir gün bile ara vermediler: Balıkesir’den Gazze ve Doğu Türkistan’a vicdan nöbeti

Balıkesir’de bir araya gelen Boykot Nöbeti gönüllüleri, Filistin ve Doğu Türkistan’da yaşanan zulüm ve mağduriyetlere dikkat çekmek amacıyla başlattıkları dayanışma nöbetini 26 haftadır kesintisiz sürdürüyor.

Düzenli olarak gerçekleştirilen nöbetlerde Filistin ve Doğu Türkistan’da yaşananlara dikkat çekilirken, kamuoyunda farkındalık oluşturulması ve mazlum coğrafyaların sesinin daha geniş kesimlere ulaştırılması hedefleniyor.

Dayanışma Gazze'ye uzanıyor

Balıkesir Boykot Nöbeti gönüllülerinin çalışmaları yalnızca meydanlarda gerçekleştirilen nöbetlerle sınırlı kalmıyor.

Gönüllülerin desteğiyle Gazze’de sıcak yemek dağıtımları da gerçekleştiriliyor. Ağır insani şartlar altında yaşam mücadelesi veren Gazzeli ailelere ulaştırılan sıcak yemeklerle Balıkesir’de sürdürülen dayanışmanın sahaya taşınması amaçlanıyor.

“Bir tercih değil vicdani sorumluluk”

26 haftadır devam eden nöbete ilişkin açıklama yapan gönüllüler, dayanışmayı zulüm sona erene kadar sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek şu mesajı verdi:

“Filistin ve Doğu Türkistan’daki kardeşlerimizin yanında olmak bizim için bir tercih değil, insani ve vicdani bir sorumluluktur. Balıkesir’den yükselen dayanışma sesimizi, zulüm sona erene kadar sürdürmeye devam edeceğiz.”

Balıkesir Boykot Nöbeti gönüllüleri, önümüzdeki dönemde de nöbetlere devam etmeyi, Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarını ise gönüllülerin desteğiyle büyütmeyi hedefliyor.

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