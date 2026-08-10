Adana-Mersin hattının yeni gözdesi oldu: 2 yılda 10,57 milyon yolcu ağırladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın 2 yılda 10,57 milyon yolcuya hizmet verdiğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın 2’nci yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.
"Havalimanımız 2 yılda 10,57 milyondan fazla yolcuyu ağırladı"
Türkiye’nin gökyüzüne açılan 58’inci kapısı Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın yolcu ve uçak trafiğini değerlendiren Bakan Uraloğlu, "Havalimanımız 2 yılda 10,57 milyondan fazla yolcuyu ağırladı, yaklaşık 68 bin uçak havalimanımıza iniş-kalkış yaptı" açıklamasında bulundu.
Yolcu trafiği ilk yedi ayda 3 milyon 41 bin 909’a ulaştı
Uraloğlu, 2026 yılının ilk 7 ayına ilişkin verileri de değerlendirerek, "Ocak-Temmuz döneminde havalimanımızda 19 bin 238 uçak, 3 milyon 41 bin 909 yolcu trafiği gerçekleşti" dedi.
"Türkiye’nin ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri"
Uraloğlu, havalimanının yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı olduğunu belirterek "3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğine sahip ana pistine en geniş gövdeli uçaklar dahi iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde’ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet eden havalimanımız, Türkiye’nin Ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından da biridir" diye konuştu.
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