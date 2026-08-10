Arı kovanı üzerine dizilen taşlara kimse anlam veremedi: Meteorolojinin uyarısı sonrası harekete geçtiler

Bu köye giren kendini Orta Çağ'da buluyor: Evliya Çelebi Seyahatname'sinde de yer verdi

Kars'ın Kağızman ilçesindeki Tunçkaya köyü, Roma'dan Osmanlı'ya pek çok medeniyetin izini taşıyan tarihi Keçivan Kalesi'nin surları içinde yaşayan nadir yerleşimler arasında yer alıyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde de yer verdiği bu "kale köy", hem tarihi dokusu hem de kalıntısız iç içe geçmiş yaşamıyla ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor. Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, "Tunçkaya köyündeki kale yerleşimi Orta Çağ döneminden bugünkü şeklini almış bir kale ve halen daha köydeki yaşantıyla birlikte iç içe geçmişliğin en güzel örneklerinden biri" dedi.