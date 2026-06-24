Kars'ta muharrem ayının 9. gecesi olarak anılan Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitlerini anmak için bir araya gelen binlerce kişi yürüyüş yaptı.

1 /5 Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da katledilmesinin 1387. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.





2 /5 Gün içinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp akşam saatlerine kadar süren programlarda törene katılanlar, Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti.





3 /5 Akşam namazından sonra Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelen binlerce kişi, buradan yürüyüşe geçti.





4 /5 Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde yürüyen katılımcılar, burada şehitler için dua etti.



