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Kars'ta Tasua Gecesi merasiminde binlerce kişi yürüdü

Kars'ta Tasua Gecesi merasiminde binlerce kişi yürüdü

23:5824/06/2026, Çarşamba
AA
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Kars'ta muharrem ayının 9. gecesi olarak anılan Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitlerini anmak için bir araya gelen binlerce kişi yürüyüş yaptı.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da katledilmesinin 1387. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.



Gün içinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp akşam saatlerine kadar süren programlarda törene katılanlar, Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti.



Akşam namazından sonra Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelen binlerce kişi, buradan yürüyüşe geçti.



Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde yürüyen katılımcılar, burada şehitler için dua etti.



Kerbela şehitleri muharrem ayının 10'unda kentte düzenlenecek etkinliklerle anılacak.



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