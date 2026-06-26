Öğretmen seminer tarihleri: 2026 Haziran öğretmen seminerleri ne zaman, çevrim içi mi?

Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışma programına ilişkin detaylar netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin 29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri"nin çevrim içi düzenlenmesine karar verildiğini bildirdi. Haziran dönemi mesleki çalışma semineri, "Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile" ile "Dijital Çağ ve Aile" konularında hazırlanan eğitim içeriklerinden oluşacak.
Yaz tatilinin başlamasına sayılı günler kala öğretmen seminerleri merak ediliyordu. Öğretmenleri yaz tatiline çıkmadan önce bekleyen son resmi görev olan sene sonu mesleki çalışma programı, bu yıl olağan takvimin aksine sadece 29 ve 30 Haziran tarihlerinde yapılacak. Farklı şehirlerde görev yapan, memleketlerine seyahat planlayan ya da yaz tatili biletlerini bu takvime göre ayarlamak isteyen öğretmenler için sürecin yüz yüze mi yoksa çevrim içi mi yürütüleceği bilgisi büyük önem taşıyor. Peki, Öğretmen seminerleri online mı olacak, yüz yüze mi?
Öğretmenlerin haziran semineri nasıl yapılacak, çevrim içi mi?
Resmi akademik takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona eriyor. Okulların kapanmasının hemen ardından gelen hafta başı olan 29 Haziran Pazartesi günü ise öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışmalarının başlaması planlanıyor.
Bu çalışmaların 30 Haziran Salı günü de devam ederek toplamda iki gün sürmesi bekleniyor. Ancak seminerlerin online ya da yüz yüze yapılıp yapılmayacağına dair herhangi bir bildirim bulunmuyor.
Geçmiş dönemlerde uygulamanın zaman zaman yüz yüze, zaman zaman da dijital ortamda gerçekleştirilmiş olması, bu yıl için de her iki senaryonun da olasılık dahilinde görülmesine neden oluyor. Bakanlığın okul müdürlüklerine ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yönelik bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.