Öğretmen seminer tarihleri: 2026 Haziran öğretmen seminerleri ne zaman, çevrim içi mi?

Yaz tatilinin başlamasına sayılı günler kala öğretmen seminerleri merak ediliyordu. Öğretmenleri yaz tatiline çıkmadan önce bekleyen son resmi görev olan sene sonu mesleki çalışma programı, bu yıl olağan takvimin aksine sadece 29 ve 30 Haziran tarihlerinde yapılacak. Farklı şehirlerde görev yapan, memleketlerine seyahat planlayan ya da yaz tatili biletlerini bu takvime göre ayarlamak isteyen öğretmenler için sürecin yüz yüze mi yoksa çevrim içi mi yürütüleceği bilgisi büyük önem taşıyor. Peki, Öğretmen seminerleri online mı olacak, yüz yüze mi?