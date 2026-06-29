Altın fiyatları ne kadar oldu, düşecek mi, yükselecek mi? 29 Haziran haftası gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum

Altın piyasası, yeni haftaya küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir görünümle başladı. ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların güvenli liman talebini artırırken altın fiyatlarında da oynaklığı yükseltti. 29 Haziran 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve ons altında yön arayışı devam ediyor.