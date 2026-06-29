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Altın fiyatları ne kadar oldu, düşecek mi, yükselecek mi? 29 Haziran haftası gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları ne kadar oldu, düşecek mi, yükselecek mi? 29 Haziran haftası gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum

11:2429/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin yeniden artması, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin belirsizlikler ve ABD-İran hattındaki gerilim, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. 29 Haziran 2026 Pazartesi sabahına hareketli bir başlangıç yapan piyasalarda, ons altın ve gram altın fiyatlarında dalgalı seyir dikkat çekti. Hafta sonu yaşanan gelişmelerin enerji piyasalarını da etkilemesi, altın tarafındaki yön arayışını güçlendirdi.

Altın piyasası, yeni haftaya küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir görünümle başladı. ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların güvenli liman talebini artırırken altın fiyatlarında da oynaklığı yükseltti. 29 Haziran 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve ons altında yön arayışı devam ediyor.

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 6.081,40

Gram altın satış: 6.082,30

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 10.002,00

Çeyrek altın satış: 10.101,00

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Ons altın alış: 4.051,89

Ons altın satış: 4.052,53

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 19.982,00

Yarım altın satış: 20.156,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 39.514,04

Tam altın satış: 40.294,11

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 39.847,00

Cumhuriyet altını satış: 40.194,00

#Altın fiyatları
#Gram altın
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