Borsa İstanbul’da yeni haftayla birlikte yatırımcıların pürdikkat takip ettiği halka arz rüzgârı tüm hızıyla esmeye devam ediyor. Farklı sektörlerden güç alan 5 dev şirketin peş peşe talep toplamaya başlayacağı bu yoğun haftada, sermayenin tabana yayılması ve büyüme hedeflerinin finansmanı öncelikli hedef olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların portföylerine yeni hisseler eklemek adına sıraya girdiği bu süreçte; İsvea Seramik, Orzaks İlaç, Soho Giyim, Golda Gıda ve Ekim Turizm'in ne zaman halka arz edileceği, kaç lot dağıtacağı, hisse başı talep fiyatları ve bireysel yatırımcıya düşecek olası pay miktarları en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. İşte piyasalara hareketlilik getirecek o şirketlerin güncel halka arz takvimi, talep toplama tarihleri ve halka arza dair tüm kritik detaylar.

1 /7 Şirketlerin halka arz süreçleri hız kesmeden devam ederken, Borsa İstanbul’da bu hafta yatırımcıları yoğun bir takvim bekliyor. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren 5 şirket, sermayelerini tabana yaymak ve büyüme hedeflerini finanse etmek amacıyla peş peşe talep toplamaya başlayacak. Peki, hangi şirket ne zaman halka arz edilecek ve yatırımcılara kaç lot dağıtılacak? İşte şirketlerin halka arz takvimi, talep toplama tarihleri ve merak edilen tüm ayrıntılar.

2 /7 Orzaks İlaç: 29 - 30 Haziran

3 /7 Soho Giyim ve Enerji halka arzında talep toplama işlemleri 30 Haziran - 1 Temmuz 2026 10:30-13:00 tarihi ve saatlerinde gerçekleştirilecek.

4 /7 Golda Gıda: 1 - 2 Temmuz Soho Giyim: 30 Haziran - 1 Temmuz Golda Gıda: 1 - 2 Temmuz

5 /7 Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ kaç lot düşer? Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ halka arzında bireysel yatırımcılara 29.925.000 lot hisse ayrıldı. (Lot fiyatı 69,00 TL) Halka arza 700 bin kişinin katılması halinde 43 lot, 800 bin kişinin katılması halinde 37 lot, 900 bin kişinin katılması halinde 33 lot, 1 milyon kişinin katılması halinde 30 lot, 1,1 milyon kişinin katılması halinde 27 lot, 1,2 milyon kişinin katılması halinde 25 lot dağıtım yapılması beklenebilir.

6 /7 Soho Giyim kaç lot verir? Soho Giyim ve Enerji halka arz fiyatı 15,00 TL olarak açıklandı. Halka arz sabit fiyat yöntemiyle gerçekleştirilecek ve yatırımcılar taleplerini bu fiyat üzerinden iletebilecek. Soho Giyim ve Enerji halka arzında toplam 100.000.000 lot pay satışa sunulacak. Halka arzın tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek olup ortak satışı bulunmuyor. Yatırımcı başına düşecek lot miktarı ise halka arza katılan kişi sayısına göre netleşecek.